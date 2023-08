Mit den Zahlen in der vergangenen Woche hat Thyssenkrupp durchaus überzeugen können. Doch der nachhaltige Befreiungsschlag im Chart ist nach wie vor ausgeblieben. Für weiteren Rückenwind könnte nun eine sich anbahnende Konsolidierung in der Stahlbranche sorgen. In den USA kommt hier mächtig Bewegung in die Sache.Im Fokus steht dabei der Stahlkonzern US Steel, um den sich ein Übernahmekampf entwickelt hat. So bietet die Industrieholding Esmark, zu der auch Esmark Steel gehört, 35 Dollar in bar je ...

