Baierbrunn (ots) -Wenn kleine Kinder im Hochsommer unter Fieber leiden, ist es für sie besonders unangenehm. Denn dem kindlichen Körper fällt es schwer, sich abzukühlen. "Bei fieberhaften Infekten im Hochsommer ist es daher umso wichtiger, dass das Kind sich nicht in der Sonne aufhält, sondern sich in einem kühlen Raum ausruhen kann", sagt Kinderärztin Dr. Claudia Saadi im Apothekenmagazin "Baby und Familie".Wichtig ist es auch, dem Kind reichlich Flüssigkeit anzubieten. Sollte es Schüttelfrost haben oder frieren, warm einpacken - andernfalls mit lauwarmen Brust- oder Bauchwickeln etwas Abkühlung verschaffen.Natürlich können bei Bedarf auch fiebersenkende Mittel zum Einsatz kommen. "Dabei gilt es, immer die richtige Dosierung und die vorgeschriebenen Intervalle zwischen den einzelnen Gaben zu beachten", rät Saadi. Sollte das Fieber länger anhalten oder das Wohlbefinden des Kindes stark beeinträchtigt sein, bitte an eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt wenden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 8/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.