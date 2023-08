Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Studie

Best Practice für erfolgreiche Mitarbeiterrekrutierung in Zeiten von Fachkräftemangel: Baloise White Paper und Webinarreihe für KMU



Basel, 15. August 2023. In der Schweiz erreichte der Fachkräftemangel im Jahr 2022 einen Rekordwert. Dieser Umstand stellt Arbeitgeber vor grosse Herausforderungen. Damit Unternehmen auch in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreich rekrutieren können, sind neue Strategien gefragt - insbesondere für KMU. Zu diesem Zweck hat Baloise ein White Paper erarbeitet, das aufzeigt, wo die Jobsuche stattfindet, welche Bedeutung Social Media in der Mitarbeiterrekrutierung einnimmt und welche Faktoren dazu beitragen, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Baloise vertieft diese Themen am 24. August 2023 in einer fünfteiligen Webinarreihe und gibt interessierten KMU Tipps und Tricks für die Rekrutierung von geeigneten Mitarbeitenden. Der Schweizer Arbeitsmarkt gilt allgemein als stabil mit einer vergleichsweise geringen Arbeitslosenquote. Jedoch sehen sich Unternehmen mit einer besorgniserregenden Entwicklung konfrontiert: 2022 erreichte der Fachkräftemangel in der Schweiz einen neuen Höchstwert. So lag der Fachkräftemangel-Index - die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen im Vergleich zu den Stellensuchenden - bei rund 21 Prozentpunkten über dem Niveau vor der Krise im Jahr 2019 . Es besteht also eine Diskrepanz zwischen der steigenden Anzahl von ausgeschriebenen Stellen und der verfügbaren Zahl an Stellensuchenden.

Fachkräftemangel stellt eine grosse Herausforderung für KMU dar Der Fachkräftemangel ist gerade für KMU in der Schweiz harte Realität: So hatten zwei Drittel aller KMU in den letzten drei Jahren Mühe, offene Stellen mit geeigneten Kandidatinnen oder Kandidaten zu besetzen . Vor diesem Hintergrund ist es für Unternehmen unbedingt notwendig, dass sie geeignete Fachkräfte gezielt auf sich aufmerksam machen. Doch wie gelingt das? Hierzu hat Baloise in Kooperation mit Statista ein kostenloses White Paper erarbeitet, das aufzeigt, wo die Stellensuche erfolgt, welche Rolle soziale Medien bei der Mitarbeiterrekrutierung spielen und welche Kriterien dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen sowie langfristig zu binden. «Als verlässlicher Partner wollen wir KMU über das herkömmliche Versicherungsgeschäft hinaus zur Seite stehen. Unser Ziel ist es, den vielfältigen Bedürfnissen von KMU gerecht zu werden, indem wir ihnen in verschiedenen Bereichen das nötige Rüstzeug und innovative Lösungen bieten, damit sie ihre Zukunft nachhaltig erfolgreich bestreiten können», so Senior Online Marketing Manager Manuel Thomas, der die Kampagne im agilen Team KMU verantwortet.

Webinarreihe: Mitarbeiterrekrutierung in Zeiten von Fachkräftemangel Um das Thema «Rekrutierung von Mitarbeitenden in Zeiten von Fachkräftemangel» weiter zu vertiefen und in den direkten Austausch mit interessierten KMU zu treten, organisiert Baloise im August einen eintägigen Online-Event. In fünf kostenlosen Webinaren gibt es viele Tipps, wie KMU trotz Fachkräftemangel die richtigen Mitarbeitenden finden, sowie Antworten auf folgende Fragen: Was bedeutet der aktuelle Fachkräftemangel für KMU in der Schweiz?

Was müssen KMU bieten, um die besten Arbeitskräfte zu gewinnen?

Wo und wie sollten Stellen ausgeschrieben werden?

Auf welcher Social-Media-Plattform sollte man als Arbeitgeber wann aktiv sein?

Wie können Lernende der Generation Z gewonnen werden? Alle fünf Webinare finden am Donnerstag, 24. August 2023 zwischen 09:00 und 15:45 Uhr online auf YouTube in Deutsch statt. Im Livestream haben Teilnehmende die Möglichkeit, den Fachexpertinnen von Baloise und WebStages Fragen zu stellen. Alle Informationen unter: www.baloise.ch/mitarbeiterrekrutierung . Kontakt Baloise

