Sims Limited (ASX: SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und ein Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft, gab heute die Bestellung von Kathy Hirschfeld AM als unabhängige nicht geschäftsführende Direktorin ab dem 1. September 2023 bekannt. Die Bestellung von Hirschfeld folgt dem Rücktritt von Heather Ridout am 31. März 2023 und wird von den Aktionären bei der Jahreshauptversammlung am 1. November 2023 bestätigt werden.

Kathy Hirschfeld AM, Sims Limited BOD Appointee (Photo: Business Wire)

Hirschfeld ist Chemieingenieurin mit 20 Jahren Erfahrung bei BP in den Bereichen Erdölraffinierung, Logistik und Exploration in Australien, dem Vereinigten Königreich und der Türkei. Sie diente auch als Logistikoffizierin in der Reservearmee Australiens.

"Ich freue mich sehr, Kathy in unserem Vorstand als unabhängige Direktorin begrüßen zu dürfen, da sie viele Jahre wertvolle Erfahrung als Direktorin und Führungskraft mitbringt", sagte Geoff Brunsdon, Chairman von Sims Limited und unabhängiger nicht geschäftsführender Direktor des Board of Directors von Sims Limited. "Kathy wird wegen ihrer Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, operatives Risikomanagement, Sicherheit und Unternehmensführung hoch geschätzt. Ihre Erfahrung bei der Leitung komplexer Projekte an vielen der gleichen Standorte wie unsere Betriebe wird unserem Geschäft und unseren Aktionären zugutekommen. Kathys Ernennung steht im Einklang mit dem Unternehmenszweck und der Strategie von Sims Limited, und ihre Erfahrung wird die bestehende Mischung aus Fähigkeiten und Erfahrung im Vorstand ergänzen. Ich heiße Kathy im Vorstand willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."

Die Bestellung folgt auf die jüngsten Ernennungen von Philip Bainbridge am 1. September 2022 und Vicky Binns am 8. Oktober 2021 und zeigt das Bekenntnis von Sims Limited zur Erneuerung des Vorstands.

Hirschfeld verfügt über weitreichende Vorstandserfahrung bei der ASX, NYSE sowie bei Privatunternehmen und staatlichen Einrichtungen. Derzeit fungiert sie als Chairperson von Powerlink Queensland, als unabhängige nicht geschäftsführende Direktorin bei Central Petroleum und als Vorstandsmitglied bei Spark Infrastructure RE Limited, dessen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen zu denen die Boards von SA Power Networks und Victoria Power Networks (Powercor und CityPower) gehören. Zuvor war Hirschfeld als Vorstandsmitglied und Präsidentin des nationalen Komitees von UN Women Australia und als nicht geschäftsführende Direktorin bei Energy Queensland, ToxFree Solutions, InterOil Corporation, Broadspectrum, Snowy Hydro und Queensland Urban Utilities tätig. Ferner war sie 10 Jahre lang Mitglied des Senats der University of Queensland.

Hirschfeld ist Fellow des Australian Institute of Company Directors und der Academy of Engineering and Technology. Im Jahr 2019 wurde sie zum Mitglied des Order of Australia (AM) ernannt für ihre bedeutenden Dienste in den Bereichen Ingenieurwesen, Frauenförderung und Business.

Über Sims Limited

Sims Limited wurde 1917 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit und ein Förderer der Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt 4.400 Mitarbeiter, die in mehr als 200 Einrichtungen in 15 Ländern tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Australian Securities Exchange (ASX: SGM) notiert, und seine American Depositary Shares sind am Over-the-Counter-Markt in den Vereinigten Staaten notiert (USOTC: SMSMY). Das Ziel des Unternehmens, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu bewahren, treibt das Unternehmen an, ständig innovativ zu sein und neue Lösungen in der Kreislaufwirtschaft für Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.simsltd.com.

