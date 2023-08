© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Es bleibt eines der spannendsten Themen am Kapitalmarkt. Wann kommt die Fed ihrem Inflationsziel näher und könnte mit den ersten Zinssenkungen beginnen? Die Goldmänner der Wall Street wagen eine Prognose.

Kommenden Monat ist die nächste Fed-Sitzung. Während einige Beamte der Meinung sind, dass die Fed ihren Leitzins bereits ausreichend angehoben hat, um die Inflation einzudämmen, meinen andere, es sei zu früh, um auf die Bremse zu treten. Im Moment prognostiziert der Markt laut CME FedWatch eine mehr als 90-prozentige Chance, dass die Zentralbank im nächsten Monat eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen werde.

Fed-Chef Jerome Powell blieb in der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung bei seiner aggressiven Haltung zur Inflationsbekämpfung und stellte eine weitere Zinserhöhung in Aussicht. Seine Äußerungen auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, Wyoming, Ende des Monats werden hoffentlich für Klarheit sorgen und möglicherweise einen Hinweis auf die bevorstehende Entscheidung der Fed im September geben.

Goldman Sachs-Ökonomen gehen davon aus, dass die Zinssenkungen der Fed Ende Juni 2024 beginnen werden und der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) im nächsten Monat auf eine Zinserhöhung verzichtet. "Normalisierung ist kein besonders dringendes Motiv für eine Zinssenkung, und aus diesem Grund sehen wir auch ein erhebliches Risiko, dass der FOMC stattdessen die Zinsen beibehalten wird", zitiert Bloomberg die Goldman-Ökonomen.

Die Goldmänner erwarten außerdem, dass die Fed in der Sitzung im November zu dem Schluss kommt, dass sich der Trend der "Kerninflation ausreichend verlangsamt hat, um eine letzte Zinserhöhung überflüssig zu machen". "Wir rechnen mit Zinssenkungen von 25 Basispunkten pro Quartal, sind uns aber unsicher über das Tempo", so die Ökonomen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion