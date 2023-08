HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für New Work nach Zahlen von 137 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends auf den wichtigsten Arbeitsmärkten in Europa schwächten sich ab und belasteten nach wie vor alle Teile des Geschäfts des Xing-Mutterkonzerns, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte sich wohl weiter fortsetzen. Die benötigte Erholung der Profitabilität in der zweiten Jahreshälfte, um die Jahresziele zu erreichen, sei stark abhängig von erfolgreichen Einsparmaßnahmen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

