Chinas Zentralbank senkt wichtige Referenzzinsen

Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag zwei wichtige Referenzzinssätze gesenkt und damit signalisiert, dass die Leitzinsen des Landes im Laufe des Augusts wahrscheinlich ebenfalls gesenkt werden. Die People's Bank of China (PBoC) stellte über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität 401 Milliarden Yuan (50,66 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,50 Prozent bereit. Zuletzt lag dieser Zinssatz bei 2,65 Prozent. Außerdem senkte sie den Zinssatz für siebentägige Reverse Repos um 10 Basispunkte auf 1,80 Prozent und stellte damit 204 Milliarden Yuan zur Verfügung.

Konsum und Investitionen in China kühlen im Juli weiter ab

Der Konsum und die Investitionen haben sich in China im Juli weiter abgekühlt, während sich das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamt hat, wie aus offiziellen Daten am Dienstag ersichtlich wurde. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum des Landes, stiegen im Juli um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg um, 3,1 Prozent im Juni, so das Nationale Amt für Statistik. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten ein Wachstum von 4,4 Prozent erwartet.

Anstieg der Hausverkäufe in China verlangsamt sich im Juli

Die Immobilienverkäufe in China haben sich im Juli verlangsamt, während die Wohnungsneubauten und die Immobilieninvestitionen stärker zurückgingen, wie aus am Dienstag veröffentlichte Daten des Nationalen Statistikbüros hervorgeht. Wertmäßig stiegen die Immobilienverkäufe von Januar bis Juli um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des Jahres war der Wert im Jahresvergleich um 3,7 Prozent gestiegen.

Japans Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um annualisiert 6 Prozent

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von April bis Juni dank robuster Exporte deutlich schneller gewachsen als erwartet und hat das Wachstum in den USA und China in den Schatten gestellt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Japans stieg in Dreimonatszeitraum um 1,5 Prozent zum Vorquartal, nach 0,9 Prozent Wachstum im Zeitraum Januar bis März. Damit wuchs die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schneller als ihre größeren Konkurrenten, was selten vorkommt. In China verlangsamte sich das Wachstum im zweiten Quartal auf 0,8 Prozent im Vergleich gegenüber dem Vorquartal. Auf das Jahr hochgerechnet übertraf Japans Wirtschaft mit einem Wachstum von 6 Prozent sogar die USA.

Trump auch in Georgia wegen Wahlverschwörung angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Der 77-jährige Republikaner wurde am Montag in 13 Punkten angeklagt, wie aus der am späten Abend (Ortszeit) in Atlanta veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Es ist bereits die vierte Anklage gegen den Ex-Präsidenten - und die zweite Anklage, die sich um die Präsidentschaftswahl 2020 dreht.

Trump kritisiert neue Anklage gegen ihn als "manipuliert"

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die neue Anklage gegen ihn scharf kritisiert. "Klingt für mich manipuliert!" schrieb Trump am Dienstag auf dem von ihm gegründeten Online-Netzwerk Truth Social nach Veröffentlichung der Anklageschrift gegen ihn wegen des versuchten Kippens der Präsidentschaftswahl 2020 im US-Bundesstaat Georgia. Trump schrieb weiter: "Warum haben sie nicht schon vor 2,5 Jahren Anklage erhoben? Weil sie es mitten in meiner Wahlkampagne tun wollten. Hexenjagd!"

Baerbock bricht Pazifik-Reise nach Regierungsflieger-Problemen endgültig ab

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihre Reise in die Pazifik-Region nach wiederholten technischen Schwierigkeiten mit den Regierungsflieger endgültig abgebrochen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bestätigte der Nachrichtenagentur AFP gegenüber am Dienstagmorgen entsprechende Medienberichte. Baerbock selbst schrieb im Kurzbotschaftendienst X, der zuvor Twitter hieß, es sei leider "logistisch nicht möglich", die Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Dies sei "mehr als ärgerlich".

Gouverneur von Hawaii rechnet mit rund 200 Todesopfern nach Bränden

Die Zahl der Todesopfer nach den Bränden auf Hawaii ist auf mindestens 99 gestiegen und könnte sich nach Einschätzung der Behörden noch verdoppeln. "In den nächsten zehn Tagen könnte sich diese Zahl verdoppeln", sagte der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, am Montag (Ortszeit) dem Sender CNN. Er gab den Fund von drei weiteren Leichen bekannt, womit sich die Gesamtzahl der Toten auf 99 erhöhte.

GROßBRITANNIEN

ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Juni +109.000, Quote 4,2%

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Juni +8,2%

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Juni +7,8%

Durchschnittslöhne 3 Mon Juni PROGNOSE: +7,3%

Durchschnittslöhne 3 Mon per Mai revidiert auf +7,5%

Anträge auf Arbeitslosengeld Juli +29.000

INDONESIEN

Exporte Juli 20,88 Mrd USD

Importe Juli 19,57 Mrd USD

SCHWEDEN

Juli Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Juli Verbraucherpreise +9,3% gg Vorjahr

Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +9,3% gg Vorjahr

