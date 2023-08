PHILADELPHIA, PA., 15. August 2023 - VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Software-Anbieter im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Einzelhandelsanalytik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Waffenerkennungsprodukt Vector von nur CPU auf die Rechenleistung von Intel CPU + Intel GPU des Intel Data Center GPU Flex 170 aufgestockt hat. Das Ergebnis ist eine erhebliche Verbesserung bei der Waffendetektion durch eine signifikante Reduzierung von Falsch-positiv-Ergebnissen.

Die KI-gestützte Software Vector von VSBLTY bietet eine Früherkennung von Bedrohungen durch fortschrittliche Gesichtserkennung und die Fähigkeit der Identifizierung von Waffen durch den Einsatz von Überwachungskameras, um einen größeren Bereich rund um die geschützten Gebiete zu beobachten.

Eine GPU (Graphics Processing Unit) ist ein spezialisierter Prozessor, der sich besonders gut für parallele Berechnungen eignet, etwa 3D-Grafiken und KI-Algorithmen. Vector von VSBLTY nutzt die GPU Flex 170 des Intel Data Center für große, komplexe KI-gestützte Algorithmen von Computer Vision zur Waffenerkennung, was eine hohe Detektionsgenauigkeit bietet und gleichzeitig Falsch-positiv-Ergebnisse reduziert.

Das Vector-System kann in Echtzeit hunderte, ja sogar tausende von Kameras gleichzeitig in einem größeren Gebiet überwachen und Schusswaffen auf Distanz erkennen. Wenn das System über Gesichts- oder Waffenerkennung eine Bedrohung identifiziert, kontaktiert es umgehend ein rund um die Uhr bemanntes Security Operation Center (SOC), in dem ein ausgebildeter Mitarbeiter eine sofortige Beurteilung der Bedrohungslage vornimmt und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Falls eine Bedrohung bestätigt wird, werden umgehend gleichzeitig die Strafverfolgungsbehörden und das Sicherheitspersonal des geschützten Standorts (z. B. Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Gebetsstäte usw.) informiert, sodass Bedrohungsabwehrmaßahmen eingeleitet werden können.

Im Zuge der Ankündigung erklärte Jay Hutton, der Mitbegründer und CEO von VSBLTY, wie folgt: "Die Rechenleistung der GPU Flex 170 des Intel Data Center macht es möglich, dass unsere Technologie proaktiv ist und ihre Aufgaben schneller und genauer erfüllt. Diese verbesserte Genauigkeit ermöglicht eine schnellere Bestätigung von Bedrohungen; so können in wenigen Sekunden die Center angerufen werden und die Ersthelfer auf Bedrohungen reagieren. Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungsteam, das unsere Technologie immer weiter optimiert, sodass wir unsere Kunden besser bedienen und letztlich Menschenleben retten können."

Die erweiterte Technologie ermöglicht eine verbesserte Waffenerkennung durch VSBLTY über mehrere Videostreams pro GPU und mehrere GPU pro System, sodass die Sicherheit für größere Gebiete gewährleistet wird.

Die KI-gestützte Technologie von VSBLTY bietet eine bessere Kundenbindung und besseres Audience Measurement durch maschinelles Lernen und Computer Vision. Dies ermöglicht in Echtzeit die umgehende Interpretation und Optimierung von Maßnahmen auf der Basis dessen, "was und wen die Kamera sieht." Seine branchenführende Software VisionCaptor und DataCaptor vereinen Grafikanimationen und interaktive Markenbotschaften mit hochmodernen Computer-Vision-Messungen und -Daten, sodass die Marken und die Einzelhändler beispiellose Informationen über ihre Kunden erhalten. Die KI-gestützte Software Vector von VSBLTY bietet eine fortschrittliche Gesichtserkennung, die für die Stärkung der heutigen Sicherheitsanforderungen bei der Anwendung von kontextuellen Daten von entscheidender Bedeutung ist, unter anderem die Fähigkeit, Waffen oder Verdächtige in einer Menschenmenge zu erkennen.

Über VSBLTY (http://vsblty.net/)

Die Firma VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") mit ihrem Hauptsitz in Philadelphia ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz sowie der Echtzeitauswertung von Aufzeichnungen von CCTV-Kameras. Durch die Nutzung von Erkennung von Gesichtern, Alter, Geschlecht und anderen Mustern kann die proprietäre Technologie von VSBLTY das Engagement von Einzelhandelsmarken durch auf das Alter und Geschlecht des Kunden zugeschnittene Werbung auf digitalen Displays in Verkaufsstellen in Echtzeit effektiv verbessern. Dank dieser Technologie konnte der Umsatz von Markenunternehmen nachweislich um 25 bis 35 % gesteigert werden. Das Unternehmen ist auch für seine führende Rolle in der wachsenden Store as a Medium genannten Branche bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden genau dann und dort zu erreichen, wo sie ihre Kaufentscheidungen treffen, und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler zu schaffen.

Unter Anwendung seiner KI-Software hat VSBLTY auch eine ganze Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die Gesichtserkennung und Waffendetektion unter Nutzung moderner Überwachungskameras und herkömmlicher CCTV-Kameras umfasst. VSBLTY ist in der Lage, anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems ein proaktives Sicherheitssystem einzurichten, das eine frühzeitige Warnung vor Bedrohungen gewährleistet, die Leben retten kann.

Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.?

