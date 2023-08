Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag etwas erholt und die Marke von 15.900 zurückerobert. Zu Handelsbeginn am Dienstag zeigt sich der DAX dagegen kaum bewegt, nachdem China die kurzfristigen Zinsen überraschend stark gesenkt hat, um die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage dünn - Adidas, Allianz, Covestro, Deutsche Bank, SAP und Vonovia sind am ehesten interessant.

