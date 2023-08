Philadelphia (ots/PRNewswire) -VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, gab heute bekannt, dass es sein Produkt Vector Weapons Recognition von einer reinen CPU-Lösung auf die Intel® CPU + Intel GPU-Rechenleistung des Intel Data Center GPU Flex 170 umgestellt hat. Das Ergebnis ist eine signifikante Verbesserung der Waffenerkennung durch eine deutliche Verringerung der falsch-positiven Meldungen.Die KI-gesteuerte Software Vector von VSBLTY ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Bedrohungen durch eine verbesserte Gesichtserkennung und die Identifizierung von Waffen, wobei Überwachungskameras zur Beobachtung eines großen Bereichs um geschützte Standorte eingesetzt werden.Ein Grafikprozessor (GPU) ist ein spezieller Prozessor, der sich besonders gut für parallele Berechnungen eignet, zum Beispiel für 3D-Grafiken und KI-Algorithmen. VSBLTY Vector nutzt den Intel Data Center GPU Flex 170 zur Ausführung großer komplexer KI-basierter Algorithmen zur Erkennung von Waffen, die eine hohe Erkennungsgenauigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von falsch-positiven Ergebnissen bieten.Das Vector-System kann in Echtzeit Hunderte, ja Tausende von Kameras gleichzeitig in einem großen Gebiet überwachen und Schusswaffen auf Distanz erkennen. Wenn das System eine Bedrohung durch Gesichts- oder Waffenerkennung feststellt, kontaktiert es sofort eine rund um die Uhr besetzte Sicherheitszentrale (SOC), in der ein geschulter Beamter eine sofortige Bewertung der Bedrohung vornimmt und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Wenn eine Bedrohung bestätigt wird, werden gleichzeitig sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch das Sicherheitspersonal am geschützten Ort (zum Beispiel Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Gotteshaus usw.) alarmiert, damit Maßnahmen zur Eindämmung der Bedrohung ergriffen werden können.Jay Hutton, Mitbegründer und CEO von VSBLTY, sagte bei der Ankündigung: "Die Rechenleistung der Intel Data Center GPU Flex 170 ermöglicht es unserer Technologie, proaktiv zu sein und ihre Arbeit schneller und genauer zu erledigen. Diese verbesserte Genauigkeit ermöglicht eine schnellere Bestätigung von Bedrohungen für Call Center und erlaubt es den Ersthelfern, innerhalb von Sekunden auf Bedrohungen zu reagieren. Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungsteam, das unsere Technologie weiter vorantreibt, um unsere Kunden besser zu bedienen und letztlich Leben zu retten."Die verbesserte Technologie ermöglicht eine verbesserte VSBLTY-Waffenerkennung für mehrere Kameraströme pro Grafikprozessor und mehrere Grafikprozessoren pro System, um die Sicherheit für viel größere Bereiche zu gewährleisten.Die KI-gesteuerte Technologie von VSBLTY ermöglicht eine verbesserte Kundenbindung und Publikumsmessung durch maschinelles Lernen und Computer-Vision. In Echtzeit ermöglicht dies die unmittelbare Interpretation und Optimierung von Aktionen auf der Grundlage dessen, "was und wen die Kamera sieht". Die branchenführende VisionCaptor- und DataCaptor-Software kombiniert bewegte Grafiken und interaktive Markenbotschaften mit modernsten Computer-Vision-Messungen und Erkenntnissen, die Marken und Einzelhändlern noch nie dagewesene Informationen über ihre Kunden liefern. Die KI-gesteuerte Software Vector von VSBLTY bietet eine verbesserte Gesichtserkennung, die für die Stärkung der heutigen Sicherheitsanforderungen bei der Anwendung kontextbezogener Daten, einschließlich der Fähigkeit, Waffen oder verdächtige Personen in einer Menschenmenge zu erkennen, entscheidend ist. Durch die Nutzung von Gesichtserkennung, Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen kann die proprietäre Technologie von VSBLTY das Engagement von Einzelhandelsmarken durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Displays in Geschäften am Point of Sale in Echtzeit verbessern, die auf das Alter oder Geschlecht des Kunden zugeschnitten ist. Diese Technologie steigert den Absatz einer Marke nachweislich um 25-35%. Das Unternehmen ist auch für seine führende Rolle in der wachsenden "Store as a Medium"-Bewegung bekannt, die es Marken ermöglicht, Kunden zu erreichen, wenn und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle für Einzelhändler zu erschließen.VSBLTY hat mit seiner proprietären KI-Software auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die Gesichts- und Waffenerkennung umfassen und sowohl moderne Überwachungskameras als auch herkömmliche CCTV-Kameras nutzen. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das eine frühzeitige Warnung vor Bedrohungen gewährleistet, die Leben retten kann.