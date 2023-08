© Foto: picture alliance / abaca | Fourmy Mario



Die Wall Street versucht einen bisher schwierigen August abzuschütteln. Konjunkturdaten aus China bereiten Bauchschmerzen. Welche Richtung schlägt der deutsche Leitindex ein?

Die US-Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn höher geschlossen, angeführt vom Nasdaq. Nvidia-Titel haussierten um sieben Prozent, was dem technologielastigen Index Auftrieb verlieh. Thomas Altman von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Wieder einmal ist es der KI-Hype, der für positive Stimmung an den Börsen sorgt. Es sind die Tech-Werte, die den breiten Markt mit nach oben ziehen. Der Tech-lastige und besonders auf den Megatrend KI ausgerichtete Nasdaq 100 hat gestern die Trendwende nach oben vorgegeben. DAX & Co. nehmen diesen Trend dankbar auf."

Aus China kommen derweil erneut schlechte konjunkturelle Signale. Altmann fasst zusammen: "Die chinesische Notenbank kommt den angeschlagenen Immobilienunternehmen im Reich der Mitte mit einer Zinssenkung entgegen. An den Börsen verpufft die Zinssenkung allerdings heute. Die Enttäuschung über das unterwartet niedrige Wachstum der Industrieproduktion wiegt schwerer als die Freude über die Zinssenkung."

Ein Lichtblick aus Fernost gibt es aber: "Der Nikkei 225 bleibt der große Outperformer. Heute profitiert Japans Börse vom überraschend starken Wachstum der Wirtschaft im zweiten Quartal. Das Quartalswachstum von 1,5 Prozent hat die Schätzungen der Börsianer um fast 100 Prozent übertroffen. Das ist absolut beeindruckend. Noch stärker als aktuell ist Japans Wirtschaft in den vergangenen zehn Jahren ausschließlich während der Erholung von der Covid-Pandemie gewachsen", so Altmann.

Der DAX schloss den gestrigen Handelstag bei 15.904,25 Punkten. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.948 Punkte.

[ignoreKi]Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]