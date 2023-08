DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen in China von mauer Konjunktur gebremst - Tokio erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist es am Dienstag an den Aktienmärkten in Asien und Australien zugegangen. Die Börsen in Tokio und Sydney zeigten sich von den Verlusten zu Beginn der Woche erholt, während die Tendenz an den chinesischen Aktienmärkten erneut nach unten zeigte vor dem Hintergrund neuer schwacher Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Im südkoreanischen Seoul pausierte das Geschäft wegen eines Feiertags.

Der japanische Nikkei-225-Index legte um 0,6 Prozent auf 32.238 Punkte zu. Für Rückenwind sorgte das im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen Wirtschaftswachstum. Annualisiert betrug das Wachstum im zweiten Quartal sogar 6 Prozent. In Sydney stieg das Marktbarometer um 0,4 Prozent.

In Schanghai ging es dagegen um 0,1 Prozent nach unten, Hongkong lag im Späthandel 0,7 Prozent im Minus. An den chinesischen Plätzen bremsten neue maue Konjunkturdaten und die anhaltenden Probleme von Unternehmen aus dem Immobiliensektor. Die Immobilienverkäufe in China haben sich im Juli verlangsamt, Wohnungsneubauten und Immobilieninvestitionen gingen stärker zurück als erwartet. Dazu kühlten sich Konsum und Investitionen weiter ab, während sich das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamte. Es verfehlte ebenso wie die Einzelhandelsumsätze, die ein wichtiger Indikator für den Konsum des Landes sind, die Erwartungen der Ökonomen.

Dass die chinesische Notenbank (PBoC) dem Markt mit einer überraschenden Zinssenkung unter die Arme griff, könnte die Verluste aber zumindest begrenzt haben. Sie teilte dem Bankensystem umgerechnet knapp 56 Milliarden Dollar zu einem Einjahreszins von 2,50 Prozent zu. Nach der vorherigen Senkung des Satzes im Juni hatte die sogenannte Medium-term lending Facility (MLF) 2,65 Prozent betragen. Die Analysten der Commerzbank sprachen von einer erhöhten Dringlichkeit für die politischen Entscheidungsträger, schnell zu handeln, bevor sich das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen drastisch verschlechtere. Der Yuan gab in Reaktion auf die Zinssenkung und die Konjunkturdaten zum Dollar weiter nach.

Die PBoC werde voraussichtlich die Leitzinsen weiter senken, um die zunehmenden Finanzrisiken zu mildern und systematische Risiken in der Wirtschaft zu verhindern, kommentierten die ANZ-Volkswirte Zhaopeng Xing und Raymond Yeung. Weitere Zinssenkungen dürften notwendig sein. "Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass Senkungen des Mindestreservesatzes in diesem Jahr notwendig sein werden, um dem System mehr langfristige billige Mittel zuzuführen", so die Experten.

Asics mit erhöhter Prognose gesucht

Unter den Einzelwerten an den Börsen verteuerten sich Asics um gut 2 Prozent, nachdem der japanische Sportausrüster seine Prognosen erhöht hatte. In Taiwan zeigten sich Foxconn Technology nach dem Quartalsbericht 0,7 Prozent leichter. Der Apple-Zulieferer hatte im wegen einer niedrigeren Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sowie Cloud- und Netzwerkprodukten weniger verdient als im Vorjahr. Zudem litt er unter der sich verlangsamenden PC-Nachfrage.

In Sydney zogen CSL nach einem zuversichtlichen Ausblick um 3,7 Prozent an. Zugleich hatte das Pharmaunternehmen einen 3-prozentigen Gewinnrückgang berichtet. Der Kurs des Hörgeräteherstellers Cochlear stieg um 5,7 Prozent, ebenfalls nach einem optimistischen Ausblick sowie einer Dividendenerhöhung. Im Techniksektor schnellten Life360 um 12 Prozent nach oben nach einem erhöhten Ausblick.

National Australia Bank (+1,3%) waren mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufs gesucht. Die Aktie der Regionalbank Bendigo & Adelaide stieg nach Vorlage des Quartalsberichts um 3,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.305,00 +0,4% +3,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.238,89 +0,6% +22,9% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.176,18 -0,1% +2,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.646,60 -0,7% -5,0% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.454,80 +0,4% +16,4% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.244,01 -0,1% -0,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.462,44 +0,4% -2,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0927 +0,2% 1,0905 1,0948 +2,1% EUR/JPY 159,23 +0,3% 158,72 158,57 +13,4% EUR/GBP 0,8600 +0,0% 0,8596 0,8627 -2,8% GBP/USD 1,2705 +0,1% 1,2686 1,2692 +5,0% USD/JPY 145,71 +0,1% 145,55 144,85 +11,1% USD/KRW 1.337,76 -0,0% 1.338,11 1.330,22 +6,0% USD/CNY 7,2833 +0,9% 7,2193 7,2572 +5,6% USD/CNH 7,3081 +0,4% 7,2792 7,2729 +5,5% USD/HKD 7,8216 +0,0% 7,8192 7,8159 +0,2% AUD/USD 0,6483 -0,1% 0,6487 0,6484 -4,9% NZD/USD 0,5978 +0,0% 0,5976 0,5973 -5,9% Bitcoin BTC/USD 29.325,68 -0,2% 29.374,49 29.367,37 +76,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,65 82,51 +0,2% +0,14 +4,8% Brent/ICE 86,42 86,21 +0,2% +0,21 +4,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,73 34,43 +6,7% +2,29 -56,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.904,57 1.908,30 -0,2% -3,73 +4,4% Silber (Spot) 22,56 22,58 -0,1% -0,02 -5,9% Platin (Spot) 899,40 906,50 -0,8% -7,10 -15,8% Kupfer-Future 3,73 3,73 +0,2% +0,01 -2,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

