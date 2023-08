Der deutsche Aktienmarkt hat Dienstag nur kurzweilig an seinen Erholungsversuch vom Wochenauftakt angeknüpft. Der DAX gab seine Gewinne vom Auftakt noch in der ersten Handelsstunde ab und verlor zuletzt rund 0,6 Prozent auf 15.817 Punkte. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am heutigen Handelstag beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetAn der Wall Street hat die neue Handelswoche mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...