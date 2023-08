DJ Geschäftsklima bei Start-ups geht zurück

Das Geschäftsklima bei den deutschen Start-up-Unternehmen geht nach Angaben ihres Verbandes weiter zurück und liegt mit 38,1 Punkten auf dem zweittiefsten Stand nach dem Pandemie-Schock im Jahr 2020. Die Geschäftserwartung steige leicht an, liege aber noch immer unter dem Wert von 2021, teilte der Bundesverband Deutsche Startups mit. Nur 15 Prozent aller Gründerinnen und Gründer bewerteten die Investmentbereitschaft von Business Angels und Venture-Capital-Fonds derzeit als gut. 23 Prozent aller Start-ups hätten eine geplante Finanzierungsrunde verschoben, und es sei ein stärkerer Fokus auf Profitabilität zu beobachten.

Gerade das veränderte Zinsumfeld sowie die Inflation stellten viele Start-ups vor besondere Herausforderungen. Das Stimmungsbild sei unter dem Strich vor allem von großer Unsicherheit geprägt: 65 Prozent aller Start-ups falle es derzeit schwer, eine Einschätzung zur zukünftigen Geschäftsentwicklung zu treffen. Wichtige Quelle dieser Unsicherheit sei der Finanzierungssektor. Die Investments in deutsche Start-ups seien zuletzt deutlich zurückgegangen, auch wenn sie immer noch über dem Vor-Corona-Niveau im Jahr 2020 lägen.

Der aktuelle Negativtrend lasse sich vor allem durch das Ausbleiben größerer Finanzierungsrunden erklären: So gab es im Jahr 2023 demnach noch keine Finanzierungsrunde über 250 Millionen Euro - gegenüber insgesamt acht im Rekordjahr 2021 und immerhin vier im Jahr 2022. Entsprechend schlecht werde auch die Investmentbereitschaft bewertet. Angesichts der großen Unsicherheit und der angespannten wirtschaftlichen Lage passten Start-ups ihre Strategien an - aktuell sei "Profitabilität wichtiger als Wachstum", so der Verband. Zudem planten die Unternehmen vorsichtiger: Jedes dritte Start-up habe die Neueinstellungen reduziert und Finanzierungspläne angepasst.

"Angesichts eines sinkenden Geschäftsklimas und wachsender Unsicherheit brauchen wir in Deutschland mehr Fokus auf Zukunftsthemen, um die Innovationsflaute abzuwenden", mahnte Verbandschef Christian Miele. "Start-ups sind die Unternehmen der Zukunft und können die konjunkturelle Wende anschieben." Die Bundesregierung müsse Start-up-Themen mit mehr Priorität vorantreiben. Das gelte zum Beispiel für das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das "nun zügig verabschiedet werden" solle.

