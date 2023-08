Mister Spex wird seine Q2'23 Ergebnisse voraussichtlich am 31. August veröffentlichen. Unterstützt durch die sich aufhellende Konsumentenstimmung und die bereits starken Vorabzahlen von Fielmann erwartet AlsterResearch auch bei Mister Spex eine gute Performance, was weitere Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis impliziere. Die Analysten gehen zudem davon aus, dass Mister Spex die Guidance für das Geschäftsjahr '23 bestätigen wird, was bedeuten würde, dass Mister Spex ab dem zweiten Quartal ein positives EBITDA erwirtschaften würde. Die Analysten bekräftigen ihr Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 7,30 Euro, da sie der Meinung sind, dass Mister Spex auf diesem Kursniveau ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





