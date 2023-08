Frankfurt am Main (ots) -- Emissionsarme und energieeffiziente Stahlwerkstechnik- Zulieferungen der SMS groupDie KfW IPEX-Bank beteiligt sich mit einem Kredit von bis zu 150 Mio. USD an der Finanzierung eines neuen hochmodernen energieeffizienten Betonstahlwerks, das derzeit in Osceola/Arkansas entsteht.Errichtet wird das Werk von Hybar, einem Unternehmen für Altmetallrecycling und Stahlproduktion, das sich auf umweltfreundliche Stahlproduktion konzentriert. Die Mittel dienen zum großen Teil der Finanzierung der hochmodernen emissionsarmen und energieeffizienten Stahlwerkstechnik, die von der SMS group mit einem hohen Wertschöpfungsanteil aus Deutschland zugeliefert wird; dieser Teil ist mit einer Deckung der deutschen Exportkreditversicherung Euler Hermes versehen.Das Werk zeichnet sich durch eine extrem niedrige CO2-Bilanz aus, bei der die Emissionen im Vergleich zu anderen führenden Betonstahlwerken um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Weiterhin soll das Werk zukünftig direkt an eine benachbarte Solaranlage angeschlossen und so perspektivisch einen 100-prozentigen Betrieb mit erneuerbarer Energie ermöglichen.Hybar wird nach der für 2025 geplanten Fertigstellung zu den energieeffizientesten und ökologisch nachhaltigsten Produktionsanlagen für Betonstahl weltweit gehören und soll als weltweit erstes Betonstahlwerk eine LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-Zertifizierung erhalten."Recycling und nachhaltige Produktion von Stahl spielt eine wichtige Rolle für die globale Dekarbonisierung und Transformation zur Klimaneutralität." sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns, unseren neuen Kunden Hybar bei diesem Leuchtturmprojekt mit unserer Finanzierung deutscher Spitzentechnologie unterstützen zu können, und untermauern damit unseren Anspruch, globale Projekte der Energiewende mithilfe des Exports europäischer Technologien weiter voranzutreiben."Über die KfW IPEX-BankDie KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten. Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen. Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.Pressekontakt:Dela StrumpfE-Mail: dela.strumpf@kfw.deTel.: +49 69 7431-2984www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5580594