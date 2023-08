Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4648/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/17 geht es um einen Feiertag, an dem gehandelt wird, die Umsätze sind - wie bereits gestern - dünn, Do&Co fällt ein bisschen auf. News gibt es zu Aventa und Wienerberger. Vorbereitet habe ich eine Zwischenbilanz des 2. Aktienduells mit Julia Kistner samt aktueller Valneva-Facette, die ich im Abspann, der mit dem Gesang von Mirko Lukic unterlegt ist, erkläre. Bei Ottakringer ist noch mehr Schaum vom Stammaktien-Krügel abgefallen. - Playlist 30x30 Finanzwissen ...

