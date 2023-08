Hannover (ots) -An diesem Wochenende startet wieder das bunte Mitmach-Festival (https://maker-faire.de/hannover/) für die ganze Familie. Zum neunten Mal treffen sich im Hannover Congress Centrum indoor wie outdoor rund 1.000 Maker, Tüftler, Erfinder und Künstler, um große und kleine Besucher mit ihren einfallsreichen Projekten zu begeistern. Die Maker Faire versteht sich als Ort des Wissensaustauschs und wird am 19. August um 10 Uhr von der Niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg eröffnet.Mit über 4,5 Metern Höhe und 8,50 Metern Länge ist das mechanische Pferd des genialen Künstlers Jordà Ferré das Highlight (https://maker-faire.de/hannover/highlights-2023/) der diesjährigen Maker Faire. Mit zwei Musikern wird der Spanier seine Kreation zum Leben erwecken und mit einer Tänzerin zu einer Einheit aus Menschen und Maschine verschmelzen lassen.Einen echten Hingucker bringt auch Maker und Musiker Quentin Thomas-Oliver aus Texas mit: einen fast drei Meter hohen, selbst gebauten Schlagzeug-Roboter. Gemeinsam mit seiner Partnerin Hilary begleitet Quentin die Roboter-Percussion mit Cello und Bratsche und bietet so einen Musikgenuss der besonderen Art.In der beliebten Dark Gallery ist die beleuchtete und sich langsam drehende Kugelbahn "Marbles" des niederländischen Lichtkünstlers Gertjan Ardema, mit einer Gesamtlänge von 60 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern zu bewundern.An beiden Tagen zeigt die German Roboteers Association spektakuläre Kampfroboter-Shows. Die von den "Roboteers" aus Hightech-Materialien erbauten Kampfmaschinen kennen nur ein Ziel: den Gegner mit (fast) allen Mitteln zu besiegen. Die Zuschauer können sich auf spannende Duelle aus Strategie, handwerklichem Geschick und physikalischem Know-how freuen.In der Glashalle geht es ebenfalls rasant zu: In einem 500 Kubikmeter großen Drohnenkäfig (https://maker-faire.de/news/2023/08/drohnen-show-mit-lichterglanz/) liefern sich FPV-Drohnenpiloten ein heißes Rennen durch einen Hindernisparcours. Wer möchte, kann auch selbst eine Drohne steuern.Machen fühlt sich einfach gut an. Dieses Motto vertreten auch die anwesenden YouTuber mit bekannten und einflussreichen Makern aus der Handwerk-Szene, darunter erstmals die Schreinerin Julia Maria Spielvogel, die ihren Land Rover Defender zu einer mobilen Schreinerwerkstatt umgebaut hat und zeigt, wie man drechselt.Löten lernen, Töpfern, Werkeln mit Holz und Filz, Lob ausdrucken und Legosteine mit dem eigenen Namen versehen, einen Geodom bauen, sich im digitalen Tennis messen oder in Star-War-Pose fotografieren lassen: Die Angebote für die Jüngsten sind so zahlreich wie vielfältig.Jede Menge Wissen gibt es nicht nur an den über 200 Ständen, sondern auch bei den vielen kostenlosen Vorträgen. Prominentester Redner ist Eben Upton, Erfinder des Raspberry Pi. Doch es geht nicht nur um die Erfolgsgeschichte des Minicomputers, sondern auch um 3D-Druck, Smart City, Energiesparen oder Programmieren lernen.Steffen Krach, Präsident der Region Hannover, beschreibt in seinem Grußwort (https://maker-faire.de/news/2023/08/regionspraesident-laedt-zur-maker-faire-ein/) die unkonventionelle Herangehensweise der Maker: "Die Ausstellerinnen und Aussteller machen Innovationen greifbar und zeigen: Fortschritt braucht kluge Ideen und vor allem Menschen, die anpacken."Cosplayer, Steampunker und Star Wars-Fans erhalten in ihren Outfits an der Tageskasse freien Eintritt und können die Maker Faire gemeinsam mit den umherwuselnden R2D2-Droiden des R2 Builders Club noch ein bisschen bunter machen. Streetfood-Anbieter aus Hannover, organisiert von Kult-Gastronom "Onkel Olli", verwöhnen die Besucher wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten.Die Maker Faire Hannover ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen und Tickets (https://maker-faire.de/hannover/tickets/)- ab 10 Euro, Kinder unter 10 Jahren sind frei - für das familienfreundliche Festival gibt es im Internet unter maker-faire.de. Dort erfährt man auch, welche Maker ausstellen und wann die Vorträge und Workshops beginnen.Journalisten (auch Blogger, YouTuber, Jugend- und Schülerpresse) können sich hier WO für das bildgewaltige Event akkreditieren.Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Botschafter sind Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur sowie Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover.Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin präsentiert.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/5580613