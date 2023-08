- IperionX hat wichtige Genehmigungen für die Erschließung des Projekts Titan in Tennessee erhalten, der größten JORC-konformen Ressource an titan- und seltenerdmetallreichen Mineralsanden in den USA.

- Titan ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Projekte für kritische Mineralien in den USA, das eine starke und nachhaltige inländische Lieferkette für Titan und Seltenerdmetalle, die für die Elektrifizierung und die Verteidigung von grundlegender Bedeutung sind, errichten kann.

- Die Erteilung der Genehmigungen stärkt die Pläne von IperionX, eine inländische Lieferkette von Titanmineralien zu Titanmetallen zu errichten, die unendlich oft recycelt werden kann, eine geringe Kohlenstoffintensität aufweist und kostengünstig ist.

- Die Erteilung der Genehmigungen ist das direkte Ergebnis von über zwei Jahren Schwerpunktlegung auf die Einbindung der Community und die Aufklärung über die nachhaltige Entwicklung des Projekts Titan, was zu einer starken Unterstützung der Community geführt hat.

- IperionX hat im Jahr 2022 eine erste Bewertung (Rahmenuntersuchung) für das Projekt Titan abgeschlossen, die das Potenzial für eine vielversprechende Wirtschaftlichkeit aufzeigte, einschließlich eines jährlichen EBITDA von etwa 117 Millionen USD, eines Kapitalwerts (NPV8) von 692 Millionen USD nach Steuern und eines internen Zinsfußes von 40 % nach Steuern.

- Das Projekt Titan profitiert von einer hervorragenden Rechtsprechung in den USA, die eine führende Kombination aus niedrigen Energiekosten, einer erstklassigen Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften, niedrigen Steuersätzen, einer hohen Nachfrage im Inland sowie einer breiten Palette an Anreizen und Finanzierungsmöglichkeiten der US-Regierung bietet.

- IperionX arbeitet nun an einer Reihe von Anreizen und Finanzierungsmöglichkeiten der US-Regierung, die für die Erschließung zur Verfügung stehen, und führt gleichzeitig Gespräche mit einer Reihe führender strategischer Partner, die großes Interesse an der Abnahme und Finanzierung des Projekts Titan gezeigt haben.

IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen wichtige Erschließungsgenehmigungen für das Projekt Titan in Tennessee erhalten hat. Das Projekt Titan ist die größte JORC-konforme Ressource an titan- und seltenerdmetallreichen Mineralsanden in den USA und stellt ein Eckpfeiler-Asset für die Pläne von IperionX dar, eine starke und nachhaltige inländische Lieferkette für Titanmetall zu errichten. Die wichtigsten Erschließungsgenehmigungen beinhalten die National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) Permit und die Surface Mining Permit, die nun vom Tennessee Department of Environment & Conservation erteilt wurden. Alle übrigen behördlichen Anforderungen für die Erschließung des Projekts Titan werden voraussichtlich bis Jahresende erfüllt sein.

Das Projekt Titan ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Projekte für kritische Mineralien in den USA, das von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit der Lieferkette von Titan und Seltenerdmetallen ist, die für die Rüstungs-, Elektrofahrzeug- und erneuerbare Energieindustrie benötigt werden. Um die steigende Nachfrage nach nachhaltigem und kostengünstigem Titanmetall zu decken, plant IperionX die Errichtung einer nachhaltigen US-amerikanischen Lieferkette von Titanmineralien zu Titanmetallen und die Schließung des Kreislaufs dieser Lieferkette durch das Recycling von Titanmetall.

Die Erteilung der Genehmigungen ist das direkte Ergebnis von über zwei Jahren Schwerpunktlegung auf die Einbindung der Community und die Aufklärung über die nachhaltige Entwicklung des Projekts Titan, was zu einer starken Unterstützung der Community geführt hat. Der Ansatz von IperionX "Nachhaltigkeit zuerst" bei der Erschließung des Projekts Titan und der Einbindung der Community begann im Januar 2021 mit der Einrichtung einer Niederlassung in Camden in Tennessee, die von sieben Vollzeitmitarbeitern betrieben wird und klare und transparente Kommunikationskanäle hinsichtlich des Projekts Titan für die Interessensvertreter der Community bereitstellt.

Das Projekt Titan weist das Potenzial auf, eine wichtige Quelle für Titan- und Seltenerdmetallmineralien zu sein, die akute Abhängigkeit von Mineralimporten aus dem Ausland zu verringern und die Lieferkette mit kohlenstoffarmen kritischen Mineralien zu stärken, die von der US-Industrie benötigt werden. Das Projekt Titan weist eine vielversprechende Wirtschaftlichkeit auf, wobei die erste Bewertung (Rahmenuntersuchung) aus dem Jahr 2022 ein prognostiziertes jährliches EBITDA während der gesamten Lebensdauer der Mine von etwa 117 Millionen USS, einen Kapitalwert (NPV8) von 692 Millionen USD nach Steuern und einen internen Zinsfuß von 40 % nach Steuern aufzeigt. Darüber hinaus plant IperionX, die Anwendung seiner bahnbrechenden Titantechnologien zur Veredelung von Ilmenit beim Projekt Titan zu bewerten, um hochgradigeres, kohlenstoffarmes Green RutileTM zu produzieren.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen der ersten Bewertung (Rahmenuntersuchung) finden Sie in Anhang 1, mit einem Link zur Original-Pressemitteilung hier.

IperionX hat eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten und Verkaufsverträgen für das Projekt Titan vorangebracht und arbeitet weiterhin an einer Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten und Anreizen der US-Regierung, die für die Errichtung von Lieferketten für kritische Materialien zur Verfügung stehen, zumal die USA zurzeit über 80 % der Titanmineralien und fast 100 % der abgeschiedenen Seltenerdoxide aus dem Ausland beziehen. Diese bundesstaatlichen Finanzierungsmöglichkeiten und Anreize beinhalten das Defense Production Act Title III-Programm und eine Reihe von Programmen des Energieministeriums, die durch den Inflation Reduction Act und das Bipartisan Infrastructure Law ermöglicht wurden, um die umweltfreundliche Herstellung, die Wiederverwendung und das Recycling kritischer Mineralien und Materialien in den USA zu unterstützen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Die erfolgreiche Erteilung dieser wichtigen Genehmigungen für das Projekt Titan - Nordamerikas größtes Vorkommen an den kritischen Mineralien Titan und Seltenerdmetallen - ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Plan, Lieferketten für kritische Materialien zu errichten, wobei unser Hauptaugenmerk auf die Errichtung einer nachhaltigen und kostengünstigen Lieferkette von Titanmineralen zu -metallen gerichtet ist.

Das Team von IperionX hat hervorragende Arbeit geleistet, um innerhalb von nur drei Jahren von der Entdeckung der Mineralien bis zur Erteilung wichtiger Genehmigungen zu gelangen, und wir wissen die beträchtliche Unterstützung unserer Interessensvertreter in unserer Community in Tennessee sehr zu schätzen, mit denen wir uns für die Erschließung eines erstklassigen Betriebs einsetzen, der eine Schlüsselrolle bei der nachhaltigen Schaffung amerikanischer Arbeitsplätze und einer modernen Industrie spielen kann."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Posten Einheit Wert Kapitalwert (NPV) Mio. USD 692 Interner Zinsfuß % 40 % Gesamte anfängliche Investitionskosten Mio. USD 237 Verhältnis von Kapitalwert zu Investitionsausgaben - 2,9 x Durchschnittlicher Jahresumsatz Mio. USD / Jahr 184 Durchschnittliches Jahres-EBITDA Mio. USD / Jahr 117 Amortisation ab Beginn von Betrieben Jahre 1,9

Über IperionX

Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größte JORC-konforme Ressource an Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den U.S.A aufweist.

Stellungnahme der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Produktionsziele, das Prozessdesign, das Minendesign, die Kostenschätzungen und die Finanzanalyse beziehen, sind der ASX-Ankündigung von IperionX vom 30. Juni 2022 ("Original ASX-Ankündigung") entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Ankündigung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der ursprünglichen ASX-Ankündigung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Ankündigung nicht wesentlich geändert wurden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Mitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 ("Original ASX-Mitteilung") entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen, die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "vorhersehen" oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

