Die in weniger als einem Jahr fällige Anleihe Katjes 2019/24 wird höchstwahrscheinlich durch eine Refinanzierungsanleihe abgelöst - wie antizipiert also. Die Katjes International GmbH & Co. KG hat mit einem Umsatzwachstum von 42% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erzielt. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung ...

