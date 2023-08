Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Big Tech und Halbleiter - ein spannendes Terrain für Anleger!

11.08.2023 - Das U.S. Bureau of Labor Statistics hat an diesem Donnerstag die aktuellen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise für Juli 2023 veröffentlicht: Es ist unbestritten eine gute Nachricht, dass es der Fed offenbar gelungen ist, die Verbraucherpreisinflation dank einer entschlossenen Geldpolitik von 9,1 Prozent im Juni 2022 auf 3,2 Prozent im Juli 2023 zurückzuführen. Die Kerninflation, bei deren Berechnung die volatileren Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, ist im Juli 2023 von 4,8 auf 4,7 Prozent gesunken. Allerdings bleibt sie damit weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der Notenbank von 2 Prozent.

Die Marktteilnehmer hoffen, dass die US-Notenbank durch sorgfältig dosierte Zinserhöhungen die Inflation unter Kontrolle bekommen wird, ohne die Konjunktur abrupt abzuwürgen. Bei einer weichen Landung dürften der amerikanischen Wirtschaft die Verwerfungen erspart bleiben, die sonst mit einer harten Abbremsung der Konjunktur einhergehen: ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine Welle von Unternehmensinsolvenzen.

Angesichts der nach wie vor bestehenden makroökonomischen Unwägbarkeiten bleiben wir vorsichtig positioniert. Es wäre aus unserer Sicht verfrüht, Aktien nun höher zu gewichten. Jetzt ist die Zeit, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. In den vergangenen Tagen zogen die Quartalsberichte von Big Tech, den großen Unternehmen aus der Technologiebranche, große Aufmerksamkeit auf sich:

Amazon hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz gegenüber Vorjahr um 11 Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn lag bei 6,75 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Microsoft erhöhte den Umsatz zwischen April und Juni 2023 auf 56,2 Milliarden Dollar. Das sind 8 Prozent mehr gegenüber der Jahresmitte 2022. Der operative Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar.

Google-Betreiber Alphabet erzielte im zweiten Quartal 2023 einen Umsatz von 74,6 Milliarden Dollar, rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg von 16,0 auf 18,4 Milliarden Dollar. Das sind 15 Prozent mehr als zur Jahresmitte 2022.

Apple erlitt im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 81,8 Milliarden Dollar. Ein wichtiger Grund waren schwache Verkaufszahlen für das iPhone.