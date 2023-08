© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo



Im Rahmen einer Portfolio-Überarbeitung verkauft Michael Burry Alibaba- und JD.com-Beteiligungen. Die chinesischen Tech-Giganten waren die größten Beteiligungen seines Hedgefonds. Worauf er jetzt stattdessen setzt.

Michael Burrys Scion Asset Management hat sich im zweiten Quartal von seinen Beteiligungen an der Alibaba Group und JD.com getrennt und die Aktien nur wenige Monate nach einer Verdoppelung des Engagements abgestoßen. Das geht aus den veröffentlichten Wertpapieraufstellungen hervor. Ende März machten die beiden chinesischen Tech-Giganten noch 20 Prozent des Portfolios aus.

Wie aus den 13F-Filings hervorgeht, hat Scion im zweiten Quartal Beteiligungen an 15 Unternehmen aufgelöst, darunter auch Banken-Titel wie die First Republic Bank, die von JPMorgan gerettet wurde, und die PacWest Bancorp, die von der Banc of California übernommen wird.

Die Expedia Group ist nun die wichtigste Position in Scions Portfolio. Wie Bloomberg berichtet, habe Burry zur Jahresmitte 100.000 Aktien im Wert von 10,9 Millionen US-Dollar erworben. Zu den 25 neuen Beteiligungen, die der Fonds im letzten Quartal im Rahmen einer umfassenden Portfolioumstellung eingegangen ist, gehören auch Charter Communications und CVS Health. Die 15 größten Beteiligungen von Scion Ende Juni sind allesamt neue Positionen.

Laut Reuters hielt Burry am Ende des zweiten Quartals auch bearishe Optionen gegen den breiten S&P 500 und den Nasdaq 100 Index. Demnach kaufte Burrys Hegdefonds Verkaufsoptionen mit einem Nennwert von 739 Millionen US-Dollar gegen den beliebten Invesco QQQ Trust ETF und separate Verkaufsoptionen mit einem Nennwert von 886 Millionen US-Dollar gegen den SPDR S&P 500 ETF. Put-Optionen berechtigen zum Verkauf von Anteilen zu einem festen Preis in der Zukunft und werden in der Regel gekauft, um eine bearische oder defensive Haltung zum Ausdruck zu bringen.

Institutionelle Anleger, darunter Hedgefonds, Pensionsfonds und Stiftungen, müssen vierteljährlich ihre Long-Positionen auf US-Aktienbestände der Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) melden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion