Der DAX eröffnete am Vortag zunächst direkt tiefer bei 15.776 Punkten, konnte sich in der Folge aber schnell wieder erholen und im weiteren Kursverlauf bis über 15.900 Punkte ansteigen. Der DAX ging bei 15.928 Punkten aus dem Handel, zudem mit einer bullischen Tageskerze. Im frühen außerbörslichen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 15.960 Punkten, dann ging es wieder abwärts. Der DAX könnte nun wieder Kurs auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...