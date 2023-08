Paderborn (ots) -Das mit Eschenholz und Bambusröhrchen gefüllte Insektenhotel wird ein echter Blickfang: Die BREMER Projektentwicklung stellt zusammen mit dem NABU Kreisverband Paderborn auf einer Blühwiese vor dem klimapositiven Gewerbepark B Hub in Paderborn-Mönkeloh ein besonderes Insektenhotel auf - in Form eines BREMER Logos aus dem 3D Drucker. Das Insektenhotel soll insbesondere den Wildbienen des Areals Unterschlupf gewähren und als Nisthilfe dienen."Wir haben unseren Gewerbepark nach allerhöchsten Nachhaltigkeitskriterien entwickelt und errichtet. Mit dem Insektenhotel setzen wir ein weiteres sichtbares Zeichen für unsere nachhaltige Denkweise. Wir wollen einen Beitrag zum Artenschutz leisten und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit fördern", erklärt Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung.Im Außenbereich des 19.800 m² großen Grundstücks wurden weitläufige, insektenfreundliche Blühwiesen angelegt, so dass die künftigen Bewohner ausreichend Nahrung finden. Auch ein Teil der Fassade ist mit heimischen Kletter- und Rankpflanzen begrünt. Die Rankhilfen bestehen dabei aus nachwachsenden Rohstoffen.Beim Aufstellen eines Insektenhotels gilt es viele weitere Aspekte zu beachten. "Wildbienen fühlen sich insbesondere in Laubhölzern wohl, da diese weniger Harz als Nadelhölzer enthalten", erklärt Dirk Tornede, Leiter des NABU Natur-Infozentrums Senne, dass die Auswahl der richtigen Materialien entscheidend ist. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich um die richtige Befüllung gekümmert und dafür Harthölzer im Längsformat passgenau zugesägt und mit Bohrlöchern versehen sowie unzählige Bambus-Röhrchen angepasst. "Wir finden die Initiative von BREMER vorbildlich und freuen uns, dass wir das Vorhaben mit unserer Erfahrung und Expertise unterstützen konnten".Als Dank für das große Engagement der Ehrenamtlichen überreichten Bernd Jungholt und Christian Ruppert, Projektleiter der BREMER Projektentwicklung, einen Spendenscheck in Höhe von 2.500 Euro, um die Arbeit des Vereins zu unterstützen.Der Gewerbepark mit rund 8.600 m² Nutzfläche soll von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen mit dem Platin-Zertifikat ausgezeichnet werden - der höchstmöglichen Zertifizierung. Neben der Begrünung wurde auch auf neuste Technik gesetzt. Der Einsatz von Wärmepumpen als Hallenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage mit ca. 750 kWp auf dem Dach des Gewerbeparks ermöglichen einen klimapositiven Betrieb.Genutzt werden die neuen Gewerbeflächen in direkter Nähe zur Autobahn 33 von der BREMER greentech GmbH, die PV-Anlagen plant und realisiert, sowie vom Online-Lebensmittelhändler Picnic und dem Möbelhersteller Conen.Pressekontakt:Jens LoberTelefon: +49 5251 770-50118Mobil: +49 174 3488816E-Mail: J.Lober@bremerbau.deOriginal-Content von: BREMER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169564/5580693