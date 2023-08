Expats, die in Deutschland leben und arbeiten wollen, sollten sich das gut überlegen. Bürokratie, wenig aufgeschlossene Menschen und die mangelhafte Digitalisierung machen den Neustart schwer. Immerhin: In ein paar Ländern ist es noch schlimmer. "Aber hier leben, nein danke", sangen Tocotronic schon 2005 - und waren damit womöglich etwas auf der Spur.AnzeigeAnzeige Denn laut der jährlich erscheinenden "Expat Insider"-Umfrage unter Expats, also Menschen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...