Sims Metal, ein weltweit führendes Unternehmen im Metallrecycling, gab heute seine Zustimmung zum Erwerb der Anlagen des in den Vereinigten Staaten ansässigen Metallrecyclers, Baltimore Scrap Corp (BSC), und der verbundenen Unternehmen bekannt. Der Abschluss der Übernahme wird für Oktober 2023 erwartet, sofern die üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, erfüllt sind oder darauf verzichtet wird.

Mit 17 Anlagen in fünf Bundesstaaten Maryland, Virginia, Pennsylvania, New York und New Jersey und einem Absatzvolumen von rund 600.000 Tonnen pro Jahr ist BSC einer der größten Metallrecycler im amerikanischen Nordosten. BSC betreibt vier Schredderanlagen und verfügt über eine umfangreiche Schienen-, Binnenschiffs- und Hafeninfrastruktur und ist gut aufgestellt, da es sich in unmittelbarer Nähe zu den wachsenden Inlands- und Exportmärkten befindet.

Der Gesamtpreis für die Übernahme beläuft sich auf 177 Millionen US-Dollar, zuzüglich des Betriebskapitals und anderer Anpassungen, die beim Abschluss festgelegt werden. Die Transaktion beinhaltet einen EV/EBITDA-Multiplikator von 5,4x im Durchschnitt der letzten drei Jahre, ohne Berücksichtigung von Synergieeffekten. Unter Berücksichtigung der Synergien wird der EV/EBITDA-Multiplikator voraussichtlich auf 4,2x sinken.

Diese Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Sims Metal, in großen Märkten zu wachsen. Dazu betreibt das Unternehmen erstklassige Anlagen und produziert hochwertige, differenzierte Produkte mit effizienten Logistikkanälen für einen wachsenden Kundenstamm.

"Baltimore Scrap Corp ist ein Unternehmen, das wir seit vielen Jahren bewundern. Sein starkes Managementteam hat über viele Jahre hinweg ein hervorragendes Unternehmen aufgebaut", sagte Alistair Field, Chief Executive Officer und Managing Director von Sims Limited. "Diese Übernahme passt hervorragend zu unserer Strategie, das Metallrecyclinggeschäft in Nordamerika auszubauen und unsere Vielfalt an Vertriebskanälen für die wachsende Nachfrage nach Eisen- und Nichteisenmetallschrott in den USA zu erhöhen. Ich heiße das Team von Baltimore Scrap Corp und seine Partnerunternehmen in der Sims-Familie herzlich willkommen."

Stephen Mikkelsen, Chief Financial Officer von Sims Limited, fügte hinzu: "Die Übernahme von BSC ist ein weiteres Beispiel für unsere Strategie des Kapitalrecyclings. Wir gehen davon aus, dass die Akquisition im Wesentlichen durch die Umschichtung von Erlösen aus dem Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anlagen und anderen Assets, die wahrscheinlich nicht die erforderliche Rendite erzielen werden, finanziert wird."

Über Sims Metal

Sims Metal wurde 1917 in Sydney gegründet und hat sich von einem auf Australien konzentrierten Unternehmen zu einem der bedeutendsten Metallrecyclingunternehmen der Welt entwickelt. Sims Metal, ein Geschäftsbereich von Sims Limited, betreibt Niederlassungen in Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, wo das Unternehmen recycelbare Eisen- und Nichteisenmetalle kauft und verarbeitet und das recycelte Material an Hersteller in 30 Ländern verkauft. Jedes Jahr recycelt Sims Metal in seinen weltweiten Betrieben etwa 10 Millionen Tonnen Metall. Im Einklang mit dem gemeinsamen Ziel, eine Welt ohne Abfall zu schaffen, um unseren Planeten zu erhalten, bereitet sich Sims Metal auf die bedeutenden industriellen und ökologischen Veränderungen in der Gesellschaft und der Industrie vor und passt sich diesen an. Besuchen Sie www.simsmm.com, um mehr zu erfahren.

