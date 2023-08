Die Aktien der Allianz sind wie erwartet am Widerstand um 224 Euro nach unten abgeprallt und zeigen sich am heutigen Dienstag mit einer langen bärischen Tageskerze bei 220,55 Euro. Es ist ein weiterer Kursrückgang bis zunächst zum 10er-EMA bei 219 Euro zu erwarten. Zuvor hieß es im Insight: "Die Aktie der Allianz könnte nun am Widerstand in Bereich um 224 Euro nach unten abprallen und einen Rücklauf starten. Ein Signal dafür wäre ein Kursrückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...