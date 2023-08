Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) gibt die Zahlen für Q2 23 bekannt, die einen Umsatzanstieg von 10% zeigen, getragen von den Segmenten Clean Hydrogen und Adjacent Opportunities für die Energiewende. Dennoch ist die EBITDA-Marge aufgrund höherer Material- und Personalkosten gesunken (von 15,7% in Q2 22 auf 8,7%), wie bereits in den vorläufigen Ergebnissen angedeutet. Daher wurde die Unternehmensprognose im Rahmen der Vorabbekanntgabe revidiert: Für das GJ23 wird nun ein Umsatz von EUR 330 Mio. (bisher EUR 300 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 8-11% (bisher 13%) erwartet. FVG ist mit einer nach wie vor starken Bilanz (Eigenkapitalquote >50%) und einer sich langsam verbessernden, aber immer noch negativem Cashflow gut aufgestellt. Das Auftragsbuch ist gut gefüllt und die EBITDA-Marge hat sich bereits sequenziell verbessert. AlsterResearch ist der Ansicht, dass FVG gut positioniert ist, um seine derzeit schwache Rentabilität zu verbessern und hält daher an dem Kursziel von EUR 24,00 fest. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





