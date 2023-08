Die Aktie von Adesso ist zur Stunde der größte Verlierer im SDAX-Index . Der Auswahlindex verliert 98 Punkte. Im SDAX ist rot derzeit die dominierendere Farbe. Der SDAX verlor leicht um 0,74 Prozent an Wert. Der Index kommt jetzt auf 13.140 Punkte. Nagarro: /nagarro_se-aktie: an der SDAX-Spitze Die Papiere von Nagarro, Hypoport: /hypoport-aktie und New Work: /new_work-aktie ragen unter den Indexmitgliedern aktuell positiv hervor.

