Hamburg (ots) -Das kürzlich erst als beste Jobbörse für Berufseinsteiger ausgezeichnete Hochschul-Jobportal stellenwerk feierte am 13. August 2023 einen besonderen Meilenstein. Seit der Gründung im Jahr 2007 sind nun genau sechzehn Jahre vergangen, in denen sich stellenwerk als verlässlicher Partner für Unternehmen, Hochschulpartner und Studierende etabliert hat. Die Vision ist bis heute gleich geblieben: Die zielgruppengerechte und seriöse Zusammenführung von Unternehmen und jungen Arbeitnehmer:innen.Als sich die Recruiting-Prozesse zur Jahrtausendwende verstärkt ins Internet verlagert haben, entwickelte die UHHMG GmbH als Tochter der Universität Hamburg ein Hochschul-Jobportal für Studierende und Absolvent:innen. In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Universität Hamburg kam es anschließend zur Zusammenlegung dieser und einer weiteren Online-Jobbörse. Das bedeutete die Grundsteinlegung für die Marke "stellenwerk".Seitdem wurde kontinuierlich daran gearbeitet, das deutschlandweite Hochschul-Netzwerk auszubauen, um als wichtige Schnittstelle zwischen Studierenden und Wirtschaft zu fungieren. Mittlerweile zählt stellenwerk bundesweit über 18 Hochschulpartner:innen (u.a. Universität zu Köln, Ruhr-Universität Bochum, Technische Universität Dortmund u.v.m.) und das studierendenWERK BERLIN.Die langjährige Erfahrung am Markt sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produkts spiegelt sich auch in diversen Auszeichnungen und Preisen wider: Erst im Mai dieses Jahres kürten das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv stellenwerk zum deutschlandweit besten Jobportal für Berufseinsteiger:innen. Die Auszeichnung basiert auf der Befragung von insgesamt 52.000 Kund:innen.Über stellenwerkDas Hochschul-Jobportal stellenwerk ist eine Marke der Universität Hamburg Marketing GmbH und mit bundesweit 18 Hochschulpartner:innen und dem studierendenWERK BERLIN ein speziell auf den akademischen Nachwuchs ausgerichtetes Produkt. Als kompetenter Partner unterstützt stellenwerk Studierende und Absolvent:innen seit 16 Jahren bei der Jobsuche in jeder Phase des Studiums und ist damit ein wichtiges Bindeglied zwischen Hochschule und Wirtschaft. Außerdem bietet stellenwerk viele Jobangebote direkt an Hochschulen sowie Nebenjobs von Privatpersonen an. Zusätzlich veranstaltet das Portal jährlich spannende Recruiting-Events, wie beispielsweise die stellenwerk Jobmesse an den Standorten Hamburg und Bochum.Sie sind auf der Suche nach jungen Talenten für Ihr Unternehmen? Finden Sie ihr Personal auf stellenwerk.de.Pressekontakt:Fiona MoertterTeamleitung Marketing & PRpresse@uhhmg.deOriginal-Content von: UHHMG GmbH I stellenwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169812/5580959