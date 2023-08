WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juli weiter deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der mittlerweile sechste Preisrückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 4,6 Prozent erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise hingegen um 0,4 Prozent und damit etwas deutlicher als erwartet.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt, war im Juli aber wieder etwas gestiegen. An den Märkten wird diskutiert, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September im Kampf gegen die hohe Inflation weiter anheben wird oder eine Zinspause einlegt./jkr/jsl/jha/