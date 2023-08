Eliso installiert Ladeinfrastruktur an großen öffentlichen Parkplätzen wie denen der Elektrofachmärkte Euronics oder dem Flughafen Paderborn/Lippstadt. Künftig wird es dazu die Ladelösungen von Ads-Tec nutzen, die ultraschnelles Laden mit bis zu 320 Kilowatt auch in Regionen mit begrenzter Netzanschlussleistung ermöglichen.Ads-Tec Energy und Eliso haben eine Partnerschaft vereinbart. So plant der Ladelösungsanbieter Eliso aktuell bereits die Installation der batteriespeicherbasierten Ultraschnellladesysteme "ChargeBox" und "ChargePost" von Ads-Tec an den öffentlichen Parkplätzen der Elektrofachmärkte ...

