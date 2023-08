NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich zum Handelsstart am Dienstag Verluste ab. Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China dürften ebenso eine Rolle spielen wie die überraschend starken Einzelhandelsumsätze in den USA.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,8 Prozent tiefer auf 35 030 Punkte, nachdem der US-Leitindex tags zuvor minimal im Plus geschlossen hatte. Der Nasdaq 100 dürfte mit minus 0,6 Prozent bei 15 115 Punkten starten. Der technologielastige Auswahlindex hatte zu Wochenbeginn deutlich zugelegt. Kräftige Gewinne von Nvidia , die von Morgan Stanley als "Top Pick" bekräftigt worden waren, hatten beflügelt und auch zahlreiche weitere Aktien wie etwa Micron , AMD oder Intel angetrieben.

Auf die Konjunkturdaten des Tages blickend, waren in China die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Juli hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die chinesische Zentralbank drehte daher erneut an der Zinsschraube, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. US-Finanzministerin Janet Yellen nannte die Wirtschaftsprobleme Chinas einen "Risikofaktor" für die Vereinigten Staaten. Sie ergänzte jedoch, es sei keiner, der ihren Optimismus für die amerikanische Wirtschaft besonders beeinträchtige.

In den USA fielen die Einzelhandelsumsätze im Juli indes deutlich besser als erwartet aus, was wohl unter einigen Anlegern Sorgen vor einer weiteren Zinsanhebung der US-Notenbank Fed schürt. Umso stärker dürfte am Mittwoch die Aufmerksamkeit dem Protokoll der vergangenen Fed-Zinssitzung gelten. Allerdings schrieben die Experten der Helaba, es gebe keinen Grund für derlei Sorge, da die ebenfalls just veröffentlichten Daten zur Industriestimmung im Wirtschaftsraum New York deutlich enttäuscht hätten.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Nvidia im Blick bleiben, denn auch die UBS äußerte sich inzwischen noch etwas positiver als bisher über den Chiphersteller. Vorbörslich ging es für Nvidia um zwei Prozent hoch. Trotz des jüngsten Rückschlags bleibe die Aktie aussichtsreich, schrieb Analyst Timothy Arcuri. Er hob seine Schätzungen kräftig an und entsprechend auch das Kursziel auf jetzt 540 US-Dollar. Damit sieht er noch ein weiteres Aufwärtspotenzial von 23 Prozent. Nvidia ist wegen seiner leistungsstarken Computerchips ein Profiteur des Booms rund um Künstliche Intelligenz. Allerdings war die Aktie nach der Kursrally der vergangenen Monate zuletzt wieder etwas abgerutscht.

Die Aktien von Home Depot gaben vorbörslich ein halbes Prozent nach. Die Baumarktkette meldete für das zweite Quartal besser als erwartete Ergebniskennziffern, doch umsatzseitig blieb der Dow-Konzern etwas hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Jahresziele wurden zugleich bestätigt und auch ein 15 Milliarden Dollar schweres Rückkaufprogramm bekannt gegeben.

Tesla gaben vor dem Handelsstart um ein Prozent nach. Der Elektroautobauer bringt zwei abgespeckte Versionen seiner Model S- und -X-Fahrzeuge in den USA und Kanada auf den Markt. Damit senkte er inmitten eines zunehmend stärkeren Wettbewerbs den Preis um 10 000 Dollar. "Das kommt nur einen Tag, nachdem Tesla den Preis der Model Y-Varianten in China gesenkt hat, nachdem die Auslieferungen dort im Juli auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen sind", konstatiert Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Landsdown. "Elektroautos von Konkurrenten wie BYD sind zu deutlich geringeren Preisen erhältlich als ein Tesla, was der US-Autobauer als Risiko für das Umsatzwachstum in dieser wichtigen Wachstumsregion ansieht."/ck/jha/

US0079031078, US4370761029, US4581401001, US5951121038, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014