Der Chipriese Nvidia zählt zu den großen Gewinnern in diesem Jahr. Warum Morgan Stanley dennoch eine gute Einstiegsmöglichkeit bei der Aktie sieht:

Der Gewinner des KI-Trends, der US-Chipriese Nvidia, hat gestern erneut einen Kurssprung hingelegt. Bis Börsenschluss stieg die Aktie um mehr als sieben Prozent auf etwa 437,5 US-Dollar (399 Euro). Und auch heute geht es aktuell noch einmal rund 3,8 Prozent nach oben. Hinter dem Sprung steckt auch die positive Bewertung der US-Investmentbank Morgan Stanley. Die Analysten zeigen sich trotz zuletzt sinkender Kurse optimistisch: Sie stuften Nvidia am Montag, nach dem jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens, erneut als "Top Pick" ein.



Die Bewertung mag manche Anleger überraschen. Schließlich sind die Aktien von Nvidia in diesem Monat unter anderem wegen Lieferengpässen um etwas mehr als zehn Prozent gefallen. Dennoch halten die Analysten den jüngsten Ausverkauf für einen guten Einstiegspunkt. Sie erwarten trotz der Lieferengpässe weiterhin einen bedeutenden Gewinnanstieg im laufenden Quartal - und, "was noch wichtiger ist, eine starke Visibilität für die nächsten drei bis vier Quartale", so die Morgan Stanley-Experten. "Nvidia bleibt unser Top Pick, vor dem Hintergrund der massiven Verlagerung der Ausgaben in Richtung KI und einem ziemlich außergewöhnlichen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das in den nächsten Quartalen anhalten dürfte", heißt es weiter.



Nvidia hat ein beispiellos gutes Jahr hinter sich und wird an der Börse mit mehr als eine Billion Dollar bewertet. Seit Dezember 2022 geht es - trotz kurzzeitiger Schwankungen - für die Aktie steil nach oben: Damals notierte sie noch bei 132 Euro und steigerte ihren Wert bis Mitte August um rund 200 Prozent. Damit ist das Unternehmen der große Gewinner des KI-Hypes. Die Mehrheit der Analysten sieht aber immer noch Luft nach oben: Laut Finanzplattform Marketscreener prognostizieren sie ein mittleres Kursziel von rund 507 US-Dollar (464 Euro) und bewerten die Aktie mit "Buy". So auch die Schweizer Großbank UBS: Sie hat das Kursziel heute von 475 (434 Euro) auf 540 US-Dollar (494 Euro) angehoben. Trotz des jüngsten Rückschlags bleibe die Aktie aussichtsreich, erklärt Analyst Timothy Arcuri. Er habe deshalb seine Schätzungen kräftig erhöht.

