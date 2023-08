Mainz (ots) -Woche 33/23Mi., 16.8.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Die Spur (HD/UT)Knast statt KlebenWas Klima-Aktivisten drohtFilm von Marie Bröckling und Linda HuberKamera: Leonard BendixDeutschland 2023______________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:3.10 Die Spur (HD/UT)Knast statt KlebenWas Klima-Aktivisten drohtFilm von Marie Bröckling und Linda Huber(von 22.45 Uhr)Kamera: Leonard BendixDeutschland 2023Woche 34/23So., 20.8.16.30 Die Welt im Dürrestressplanet e.: Klimawandel und ExtremwetterBitte Änderung beachten:Welche Auswirkungen hat die Dürre?Bitte streichen: Trocknet Deutschland aus?(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.8.2023,um 1.20 Uhr beachten.)Woche 38/23So., 17.9.9.03 37°LebenBitte Änderung beachten:Risse in unserer Gesellschaft - Arm und ReichBitte streichen: Soziale Ungleichheit\u2003Woche 39/23So., 24.9.9.03 37°LebenBitte Änderung beachten:Risse in unserer Gesellschaft - Woke oder was?Bitte streichen: Demokratie in GefahrPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5581025