WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August unerwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 6 Punkte auf 50 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 56 Punkten gerechnet. Der Indikator war zuvor sieben Monate in Folge gestiegen.

Steigende Hypothekenzinsen und hohe Baukosten, aufgrund eines Mangels an Bauarbeitern, hätten im August auf die Stimmung der Bauherren gedrückt, sagte die NAHB-Vorsitzende Alicia Huey. Zudem gebe es einen Mangel an Grundstücken.

Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/jha/