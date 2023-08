Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp (430/23)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of August 16, 2023. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Name NEW NAME SE0020361277 TRACKER ACTIVISION X1 NORDNET TRACKER ACTIVISION NORDNET SE0020361319 TRACKER BOEING X1 NORDNET TRACKER BOEING NORDNET SE0020361350 TRACKER BERKSHIRE X1 NORDNET TRACKER BERKSHIRE NORDNET SE0020361459 TRACKER C3.AI X1 NORDNET TRACKER C3.AI NORDNET SE0020361558 TRACKER CELSIUS X1 NORDNET TRACKER CELSIUS NORDNET SE0020361772 TRACKER DISNEY X1 NORDNET TRACKER DISNEY NORDNET SE0020361871 TRACKER DRAFTKINGS X1 NORDNET TRACKER DRAFTKINGS NORDNET SE0020361970 TRACKER DOCUSIGN X1 NORDNET TRACKER DOCUSIGN NORDNET SE0020362135 TRACKER JOHNSON X1 NORDNET TRACKER JOHNSON NORDNET SE0020362150 TRACKER COCACOLA X1 NORDNET TRACKER COCACOLA NORDNET SE0020362259 TRACKER ELI.LLY X1 NORDNET TRACKER ELI.LLY NORDNET SE0020362309 TRACKER MANU X1 NORDNET TRACKER MANU NORDNET SE0020362473 TRACKER CLOUDFLARE X1 NORDNET TRACKER CLOUDFLARE NORDNET SE0020362556 TRACKER NIKE X1 NORDNET TRACKER NIKE NORDNET SE0020362648 TRACKER OATLY X1 NORDNET TRACKER OATLY NORDNET SE0020362747 TRACKER PEPSI X1 NORDNET TRACKER PEPSI NORDNET SE0020362812 TRACKER PALANTIR X1 NORDNET TRACKER PALANTIR NORDNET SE0020362895 TRACKER PLUG POWER X1 NORDNET TRACKER PLUG POWER NORDNET SE0020362994 TRACKER POLESTAR X1 NORDNET TRACKER POLESTAR NORDNET SE0020363067 TRACKER PAYPAL X1 NORDNET TRACKER PAYPAL NORDNET SE0020363166 TRACKER ROKU X1 NORDNET TRACKER ROKU NORDNET SE0020363216 TRACKER STARBUCKS X1 NORDNET TRACKER STARBUCKS NORDNET SE0020363315 TRACKER SPOTIFY X1 NORDNET TRACKER SPOTIFY NORDNET SE0020363372 TRACKER SQUARE X1 NORDNET TRACKER SQUARE NORDNET SE0020363414 TRACKER AT&T X1 NORDNET TRACKER AT&T NORDNET SE0020363554 TRACKER TSM X1 NORDNET TRACKER TSM NORDNET SE0020363604 TRACKER ZOOM X1 NORDNET TRACKER ZOOM NORDNET SE0020361020 TRACKER APPLE X1 NORDNET TRACKER APPLE NORDNET1 For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80.