Russlands Notenbank reagiert mit massiver Zinserhöhung auf Rubel-Schwäche

MOSKAU - Die russische Notenbank hat mit einer massiven Zinserhöhung auf die starke Abwertung des Rubels reagiert. Der Leitzins werde auf 12,0 Prozent angehoben, von zuvor 8,5 Prozent, wie die Zentralbank am Dienstag nach einer außerordentlichen Zinssitzung mitteilte. Es ist die stärkste Zinsanhebung seit März 2022, nachdem der Leitzins damals unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch stärker angehoben wurde. Der Leitzins liegt nun so hoch wie seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr, nachdem er zwischenzeitlich wieder gesenkt worden war.

USA: Umsätze im Einzelhandel steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Juli stärker als erwartet gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Es war der vierte Anstieg in Folge.

USA: NAHB-Immobilienindex gibt nach



WASHINGTON - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im August unerwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um 6 Punkte auf 50 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 56 Punkten gerechnet. Der Indikator war zuvor sieben Monate in Folge gestiegen.

USA: Einfuhrpreise geben weiter deutlich nach



WASHINGTON - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juli weiter deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der mittlerweile sechste Preisrückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 4,6 Prozent erwartet.

USA: Industriestimmung sinkt stärker als erwartet - Empire-State-Index

NEW YORK - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im August weiter verschlechtert. Der Empire-State-Index sank von plus 1,1 Punkten im Vormonat auf minus 19,0 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Dies ist der zweite Rückgang in Folge.

ROUNDUP 2: Chinas Zentralbank reagiert mit Zinssenkung auf Konjunkturflaute

PEKING/KÖLN - Vor dem Hintergrund enttäuschender Konjunkturdaten hat Chinas Zentralbank überraschend an der Zinsschraube gedreht. Wie die Notenbank am Dienstag mitteilte, wurde der Leitzins für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit auf 2,5 Prozent gesenkt, von zuvor 2,65 Prozent. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni und der stärkste Zinsschritt seit 2020.

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich überraschend auf

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August überraschend aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet.

Bauindustrie fordert Berücksichtigung im Wachstumschancengesetz

BERLIN - Mehrere Bau- und Immobilienverbände haben finanzielle Entlastungen durch das sogenannte Wachstumschancengesetz gefordert. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, der Zentralverband Deutsches Baugewerbe und der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) begrüßen am Dienstag den Vorschlag von Bauministerin Klara Geywitz (SPD), im geplanten Gesetz erweiterte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten zu verankern. "Es kommen keine Aufträge mehr rein, weder im Neubau noch in der Sanierung", sagte der Präsident des Bauindustrieverbands, Peter Hübner, am Dienstag der "Bild" zur Lage der Branche.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt weiter spürbar an

LONDON - In Großbritannien ist die Arbeitslosigkeit erneut angestiegen. In den drei Monaten bis Juni erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer Quote von 4,0 Prozent gerechnet. Das ONS führte die Entwicklung wie bereits im Vormonat vor allem auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit einer kurzen Dauer von bis zu sechs Monaten zurück.

Buschmann will Indexmieten nicht einschränken



BERLIN - Bundesjustizminister Marco Buschmann sperrt sich gegen Forderungen nach Einschränkungen bei Indexmieten. "Unser Problem bei den Mieten ist doch nicht, dass wir zu wenig Regulierung haben, sondern zu wenig Wohnraum", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Mangel würde sich auch durch eine strengere Regulierung von Indexmieten nichts ändern.

ROUNDUP/Umfrage: Geschäftsklima unter Start-ups nahe am Corona-Tiefpunkt

BERLIN - Die schwache Wirtschaft und schwierige Finanzierungsbedingungen machen deutschen Start-ups zunehmend zu schaffen. Das Geschäftsklima in der Branche ist auf den zweittiefsten Stand nach dem Corona-Tief 2020 gesunken, wie eine Umfrage des Startup-Verbands zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach liegt das Geschäftsklima mit 38,1 Punkten nur wenig über dem Wert im Pandemiejahr 2020 (31,8 Punkte). Damit setzte sich der Rückgang seit dem Rekordjahr 2021 fort. An der Umfrage nahmen 1825 Start-ups teil.

