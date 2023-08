Shufti Pro bringt einen neuen e-IDV-Service auf den Markt, der die Identitätsüberprüfung von Unternehmen revolutioniert und gleichzeitig für robuste Sicherheit sorgt, um Betrug einzudämmen

Shufti Pro, ein führender Anbieter von Lösungen zur Identitätsüberprüfung, hat die Einführung eines elektronischen Identitätsüberprüfungsdienstes (e-IDV) angekündigt, der Unternehmen bei der effektiven Betrugsbekämpfung unterstützt und gleichzeitig die Einhaltung der KYC/AML-Vorschriften gewährleistet. Unternehmen, die Online-Identitätsprüfungen durchführen, müssen sich an die neuesten Vorschriften halten, da die Länder zu elektronischen Verifikationssystemen übergehen und die manuelle Dateneingabe reduzieren.

Der e-IDV service von Shufti Pro bietet eine neue Sicherheitsdimension mit hochmodernen Funktionen wie Gesichtserkennung, Dokumentenüberprüfung und Erkennung der Lebenszeit. Dieses innovative Produkt, das derzeit in 45 Ländern verfügbar ist, bietet eine schnelle IDV in nur 5 Sekunden und verbessert die Benutzerfreundlichkeit. Der Service bietet mehr als 30 e-ID-Optionen für eine umfassende Verifizierung, die sich nahtlos an die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen und gesetzlicher Vorschriften anpassen lassen.

In einer Ära, die von der digitalen Transformation und dem rasanten technologischen Fortschritt geprägt ist, ist eine solide Identitätsüberprüfung heute von höchster Bedeutung. Unternehmen können jetzt mühelos die Legitimität ihrer Kunden anhand verschiedener Identitätsdokumente überprüfen, von Reisepässen und Führerscheinen bis hin zu Rechnungen von Versorgungsunternehmen und nationalen Ausweisen, wodurch der Überprüfungsprozess umfassender und anpassungsfähiger wird.

"Als globaler IDV-Dienstleister bleibt Shufti Pro der Innovation verpflichtet und passt sich an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen für unsere Kunden an", sagte Victor Fredung, CEO von Shufti Pro. "Wir stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Lösungen bereitzustellen, die den sich wandelnden Anforderungen unserer globalen Kunden und des gesamten Marktes gerecht werden. Dieses Engagement erstreckt sich vom Onboarding bis hin zu den laufenden Prozessen, und ich freue mich, dass unser e-IDV-Service perfekt auf dieses Ziel abgestimmt ist."

Shufti Pro hat seine IDV-Tools um Funktionen wie SSO-Implementierung und Überprüfung von doppelten Konten erweitert. Das Unternehmen sicherte sich 20 Millionen Dollar durch eine Series A-Finanzierung, um sein globales Wachstum zu beschleunigen, seine IDV-Lösungen zu verbessern und das Angebot an Compliance-Lösungen zu erweitern. Jetzt bringt das Unternehmen weitere Lösungen zur Überprüfung von IDs auf den Markt, die es Unternehmen leichter machen, Betrug zu verhindern.

Shufti Pro ist ein führender IDV-Dienstleister, der KYC-, KYB-, AML-, biometrische Verifizierungs- und OCR-Lösungen anbietet und so das Vertrauen weltweit stärkt. Shufti Pro ist in der Lage, über 10.000 ID-Dokumente in mehr als 150 Sprachen automatisch und sicher zu verifizieren und bedient Kunden in mehr als 230 Ländern und Territorien.

