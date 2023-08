Ausgezeichnet mit zwei goldenen Stevie Awards und einem silbernen Stewie Award in den Kategorien Marktdaten und Technologie

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, wurde im Rahmen der The 20th Annual International Business Awards® mit zwei Gold Stevie® Awards in der Kategorie Financial Market Data Solution für Engagement Analytics auf der Q4-Plattform und in der Kategorie Virtual Event Technology Solution für die Q4 Virtual Events Platform ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde Warren Faleiro, Chief Technology Officer, mit einem Silver Stevie® Award in der Kategorie Technology Executive of the Year ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230815488385/de/

Warren Faleiro, Chief Technology Officer, Q4 Inc. Winner of a Silver Stevie Award in the Technology Executive of the Year category. (Photo: Business Wire)

Die International Business Awards sind das weltweit bedeutendste Programm für Wirtschaftspreise. Alle Einzelpersonen und Organisationen weltweit öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine sind berechtigt, Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2023 gingen in diesem Jahr mehr als 3.700 Nominierungen von Organisationen aus 61 Ländern und Territorien ein. Die Stevie Award-Gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 230 Führungskräften weltweit ermittelt, die im Juni und Juli an der Bewertung teilnahmen.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir drei prestigeträchtige Stevie Awards erhalten haben, mit denen unsere innovativen Business-Technologielösungen sowie unser Chief Technology Officer, Warren Faleiro, für seine bedeutenden Beiträge zum Erfolg von Q4 gewürdigt werden", kommentierte Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Warren hat das Design und die Entwicklung vieler innovativer Produkte bei Q4 geleitet und seine visionäre Führung hat eine entscheidende Rolle beim Wachstum von Q4 gespielt und einen nachhaltigen Einfluss auf das Ökosystem der Kapitalmärkte hinterlassen."

Die Nominierung von Q4 für Engagement Analytics auf der Q4-Plattform wurde von den Juroren sehr positiv bewertet. "Es ist offensichtlich, dass die Q4 Plattform einen transformativen Durchbruch im Bereich der Kapitalmärkte darstellt", kommentierte einer der Juroren. "Die Plattform bietet unschätzbare Engagement-Analysen zur Unterstützung der datengesteuerten Entscheidungsfindung und der schiere Umfang der gesammelten und analysierten Daten macht sie zu einem einzigartigen Akteur auf dem Markt."

Auch die Q4 Virtual Events Platform wurde von der Jury gelobt und gewürdigt. "Q4 zeigt ein klares Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit im Kapitalmarktsektor. Die Q4 Events Platform bietet eine moderne Webcasting-Umgebung, die das Investor Relations-Erlebnis durch eine nahtlose Cloud-basierte Schnittstelle, detailgetreue Einblicke und eine optimierte Videointegration aufwertet", bemerkte ein Richter.

"Die Nominierungen für die IBAs werden jedes Jahr besser, und die diesjährige Klasse der Stevie-Gewinner ist die bisher beeindruckendste", sagte Maggie Miller, Präsidentin der Stevie Awards. "Die Gewinner haben gezeigt, dass ihre Organisationen sich hohe Ziele gesetzt und diese auch erreicht haben. Wir gratulieren ihnen zu ihren anerkannten Leistungen und freuen uns darauf, sie am 13. Oktober auf der Bühne in Rom zu feiern."

Einzelheiten zu den International Business Awards und die Listen der Stevie Award-Gewinner finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, mit Büros in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice. Für die Stevie Awards werden jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern eingereicht. Mit den Stevies werden Organisationen jeder Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter www.StevieAwards.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230815488385/de/

Contacts:

Investoren:

Edward Miller

Direktor, Investorenbeziehungen

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Medien:

Heather Noll

Managerin für Unternehmenskommunikation

media@q4inc.com