Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, wird vom 21. bis 25. August in Köln, Deutschland, EU, an der Devcom Developer Conference und Gamescom 2023, dem weltweit größten Computer- und Videospiel-Event, teilnehmen und sich präsentieren.

Xsolla hält auf der Devcom am 21. und 22. August drei informative Vortragsveranstaltungen ab. Unter anderem wird der CEO Chris Hewish sprechen. Außerdem stellt Xsolla auf dem Devcom Stand C.1 und in der Gamescom-Halle 2.2 auf dem Stand A-030-B-037 aus, wo Teilnehmer mit Xsolla-Experten sprechen und sich vorab die neuesten Produkte und Lösungen ansehen können, die den Videospiel-Vertrieb im Jahr 2023 beschleunigen werden.

"Der Beginn einer weiteren Gamescom-Reise erfüllt uns mit neuer Begeisterung", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Inmitten von anderen Enthusiasten zu sein, die ebenfalls eine unerschütterliche Leidenschaft für die Gaming-Welt in sich tragen, ist sehr belebend. Unsere Vorfreude nimmt ständig zu, während wir uns darauf vorbereiten, mit passionierten Teilnehmern aus der ganzen Welt zu interagieren, die alle unser gemeinsames Ziel der Demokratisierung des Gaming teilen. Egal, ob Sie ein eigenständiger Entwicklungspionier oder ein für die Branche zentrales Unternehmen sind, unser Engagement bleibt erhalten für den Triumph des eigenen Spiels und seinen kommerziellen Erfolg."

Xsolla wird auf der Devcom und Gamescom in Köln seine innovativen Lösungen präsentieren, die den Videospielhandel antreiben, ebenso wie die neuesten Funktionen und Ankündigungen.

Parental Control

Xsolla hat sich mit Privacy Vaults Online, Inc. (PRIVO) zusammengeschlossen, um es Entwicklern zu ermöglichen, Direct-to-Consumer-Vertriebsstrategien zu nutzen und die Zahlungssicherheit sowie den Nutzerschutz zu maximieren. Mit der Einführung des Funktionssatzes Parental Control werden es die Lösungen von Xsolla Entwicklern ermöglichen, eine zusätzliche Verifizierungsebene für Eltern zu integrieren, die üblicherweise von Plattformen und Marktplätzen zur Verfügung gestellt wird, um beim Gaming und Verkauf direkt an den Kunden eine sichere und richtlinienkonforme Zahlung zu gewährleisten.

Wenn Sie mehr über Xsolla Parent Control erfahren wollen, besuchen Sie: xsolla.pub/parental-control

Xsolla etabliert sich vor Ort in Japan

Xsolla kündigt seine Expansion nach Japan an. Diese vollzieht sich durch die Eröffnung einer Niederlassung in Tokio im Rahmen der fortgesetzten Bestrebungen, innovative Dienstleistungen in neuen Märkten einzuführen. Dieser strategische Schritt spiegelt das Engagement von Xsolla für die Pflege regionaler Partnerschaften wider, die für sein globales Netzwerk vorteilhaft sind. Dies unterstreicht auch den fortgesetzten Einsatz von Xsolla für das Wachstum der asiatischen Gaming-Branche, der sich auf seine gut etablierte Präsenz in China, Korea und Malaysia stützt. Im Rahmen der Eröffnung der neuen Niederlassung in Tokio heißt Xsolla lokale Branchenexperten willkommen, um seinen wachsenden Kundenstamm in Japan zu bedienen und seine Produkte und Lösungen für japanische Entwickler anzupassen sowie lokale Partnerschaften zu schließen, um das Service-Angebot in einem der weltweit führenden Gaming-Märkte zu erweitern.

Für weitergehende Informationen über Xsolla Japan besuchen Sie bitte: xsolla.pub/jpn

Partnerschaft mit Crypto.com

Die Pay Station von Xsolla, die durch die Inanspruchnahme mehrerer richtlinienkonformer Zahlungsdienstleister Käufe innerhalb von Spielen in über 200 Regionen und Ländern erleichtert, erweitert durch die Integration von Crypto.com Pay sein Service-Angebot. Diese bevorstehende Entwicklung verspricht die Reichweite von Entwicklern und Herausgebern zu erweitern und ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, eine vielfältigere Spielerbasis anzusprechen und neue, dynamische Märkte und Einnahmequellen anzuzapfen.

Für weitergehende Informationen über Crypto.com Pay und Pay Station besuchen Sie bitte: xsolla.pub/crypto

Partnerschaft mit AppsFlyer

Xsolla hat eine Partnerschaft mit AppsFlyer, einem führenden B2B-Saas/Marketingtechnologie-Unternehmen geschlossen. Das Hinzufügen von AppsFlyer zu den Xsolla-Webshop-Diensten ermöglicht eine plattformübergreifende Messung. Dadurch können Entwickler wertvolle Informationen über Spieler erhalten, die Webshop- und Marketing-Effizient einschätzen und die Leistung des Internet-Verkaufskanals steigern.

Für weitergehende Informationen über den Xsolla Webshop besuchen Sie bitte: xsolla.pub/appsflyer

Entdecken Sie bei der Devcom und Gamescom 2023 die marktführenden Angebote von Xsolla

Xsolla lädt Spieleentwickler und Branchenprofis ein, mehr über seine personalisierbare Checkout-Erfahrung und andere wegweisende Lösungen zu erfahren. Nehmen Sie an unseren geplanten Vortragsveranstaltungen teil und ergreifen Sie die Chance, unser Experten-Team zu treffen.

Übersicht Xsolla Vortragsveranstaltungen:

Zeit: Montag, 21. August, 13:30 Uhr 14:30 Uhr MEZ

Ort: Bühne 9 Kongresssaal 1

Thema: Enjoy the Game: Der Zustand der Branche

Erhalten Sie einen tiefen Einblick in die Vergangenheit und Zukunft der Branche mit dem CEO von Xsolla, Chris Hewish. Diskutieren Sie mit unserer Expertenrunde, unter anderem mit Michail Katkoff, Sharon Fisher und Kirill Tokarev, die eingehen werden auf die Makroökonomie der Branche, Unternehmensnarrative, bevorstehende Technologietrends und den Fortschritt im Bereich des Cloud-Gaming und des Cross-Platforming.

Zeit: Dienstag, 22. August, 12:00 Uhr 12:30 Uhr MEZ

Ort: Bühne 7

Thema: Giving Gamers More Rewarding Ways to P(L)AY

Verfolgen Sie den Vortrag von Chris Lamorte (Senior Director, Mastercard) und Berkley Egenes (CMO, Xsolla) über Entwicklungen bei den Zahlungsmöglichkeiten im Gaming. Erkunden Sie die Zukunft nahtloser, sicherer und lohnender Zahlungslösungen innerhalb von Spielen.

Zeit: Dienstag, 22. August, 13:30 Uhr 14:00 Uhr MEZ

Ort: Bühne 8

Thema: Wie man die perfekte Präsentation erstellt

Meistern Sie die Präsentationserstellung mit einer Anleitung des Xsolla Funding Club (XFC). Gewinnen Sie Erkenntnisse über die Erstellung eines wirksamen Pitch Deck, vermeiden Sie häufige Fehler und verbessern Sie Ihre Chancen auf finanzielle Unterstützung.

Exklusives Abend-Event: Xsolla Game Night

Zeit: Montag, 21. August, 18:00 Uhr 22:00 Uhr MEZ

Ort: Crystal Saal, 4. Stock Koelnmesse, Devcom

Gemeinsam ausgerichtet von Deconstructor of Fun, MasterCard, Devcom, data.ai und Xsolla. Erleben Sie verschiedene Tischspiele, nehmen Sie an Wettbewerben mit mehreren Spielern teil und verbinden Sie sich mit Gaming-Aficionados. Sie erwartet eine spannende Atmosphäre mit Unterhaltung, Erfrischungen und alkoholfreien Getränken. Zugänglich für alle Personen mit Gamescom-Trade-Pass, Devcom-Pass oder Profis aus der Gaming-Branche (nur für Teilnehmer ab 18).

[Weitere Infos und Tickets] xsolla.events/gamenight

Buchen Sie einen Gesprächstermin:

Buchen Sie einen Gesprächstermin auf der DevcomBuchen Sie einen Gesprächstermin bei der Gamescom

Für weitere Informationenüber die Teilnahme an den Vortragsveranstaltungen und für die Kontaktaufnahme mit Xsolla bei der Gamescom 2023 besuchen Sie bitte: xsolla.events/gamescom23

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen für Videospiele mit einer robusten, leistungsfähigen Palette an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla tausende Spieleentwickler und Herausgeber aller Größen bei der Finanzierung, Vermarktung, Einführung und Monetarisierung von Spielen weltweit und auf mehreren Plattformen unterstützt. Als innovativer Marktführer im Spielegeschäft ist es die Mission von Xsolla, die inhärenten Komplexitäten des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung aufzulösen und unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Weltregionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu erzielen und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und weiteren Städten weltweit und unterstützt Gaming-Titel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und weitere.

Für zusätzliche Informationen und um noch mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: xsolla.com

Contacts:

Media Contact

Derrick Stembridge

Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com