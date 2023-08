BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat sich für eine schnelle Entscheidung über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen. "Die Ukraine benötigt dringend zusätzliche militärische Mittel, dazu zählen auch Taurus-Marschflugkörper. Deswegen sollte die Entscheidung über eine deutsche Lieferung zügig fallen", sagte er dem "Tagesspiegel". "Wenn dafür technische Modifikationen notwendig sein sollten, müssen diese schnell umgesetzt werden."

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Montag bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Sympathie für die Abgabe der Marschflugkörper gezeigt. Er hoffe "auf eine baldige, sehr baldige Klärung dieser Fragen". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich zuvor erneut zurückhaltend zu einer Lieferung geäußert. Der SPD-Politiker sagte im ZDF-"Sommerinterview", so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung sehr sorgfältig überprüfen.

Die Ukraine fordert seit längerem von der Bundesregierung die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper für die Verteidigung gegen Russland./kli/DP/ngu