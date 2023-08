Anfang dieses Monats hat Planet Labs PBC (NYSE:PL), ein führender Anbieter von Tagesdaten und Erkenntnissen über die Erde, die bereits angekündigte Übernahme des Geschäfts der Holding Sinergise d.o.o. ("Sinergise"), eine führende Anbieterplattform für Erdbeobachtungsdaten (EO-Daten)

Der Kauf des Unternehmens Sinergise mit Sitz in Ljubljana, Slowenien, beschleunigt die Weiterentwicklung der Earth Data Platform von Planet und die Fähigkeit, EO-Daten effizient an Kunden zu liefern. Dies steht im Einklang mit dem Ziel von Planet, den Zugang zu Geodaten und die Verfügbarkeit der Produktlinie Planetary Variables über die Daten-APIs von Planet zu erleichtern. Einfach zu nutzende EO-Daten haben das Potenzial, Unternehmen und der Gesellschaft neue Einsichten zu vermitteln, indem sie die Leistungsfähigkeit von Geodaten in die Hände von Nicht-Experten legen. Dies ermöglicht datengestützte Entscheidungen, ein besseres Management von Abläufen, ein besseres Verständnis des ökologischen und sozialen Wandels und eine erhöhte globale Transparenz.

Sinergise bringt in Planet die Technologie ein, die den preisgekrönten Sentinel Hub antreibt, eine fortschrittliche API-gesteuerte Cloud-Streaming-Plattform, die Kunden den Zugriff auf Multi-Source-EO-Daten zur Verarbeitung, Analyse und Gewinnung von Erkenntnissen ermöglicht. Planet ist bestrebt, die EO-Gemeinschaft mit wachsenden Fähigkeiten und einem offenen Standard zu unterstützen, der eine größere Interoperabilität zwischen den weltweiten Nutzern ermöglicht.

Das talentierte Team von Sinergise wird ein integraler Bestandteil von Planet's Operationen in Europa werden und die europäische Basis des Unternehmens auf fast ein Drittel der weltweiten Belegschaft von Planet ausweiten. Planet wird nun zusätzlich zu seiner starken Präsenz in Berlin und Haarlem zwei weitere Büros in Europa in Slowenien und Österreich unterhalten, um die europäische Raumfahrtgemeinschaft voranzubringen.

Dies ist die sechste Akquisition von Planet (erworben wurden die BlackBridge Unternehmensgruppe im Jahr 2015, das Unternehmen Terra Bella von Google im Jahr 2017, Boundless Spatial, Inc. im Jahr 2019, VanderSat B.V. im Jahr 2021 und Salo Sciences, Inc. im Jahr 2023).

Über Planet Labs PBC

Planet ist ein führender Anbieter von globalen, täglichen Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Planet wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet und entwickelt, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte von Bildsatelliten. Planet liefert missionskritische Daten, fortschrittliche Erkenntnisse und Softwarelösungen an über 880 Kunden, darunter die weltweit führenden Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden, und ermöglicht es den Nutzern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Nutzen aus Satellitenbildern zu ziehen. Planet ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die an der New Yorker Börse als PL notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf Twitter.

Über Sinergise

Sinergise ist ein europäisches Unternehmen für Geodaten-Technologie, das vor allem für seinen Sentinel Hub bekannt ist, einen preisgekrönten Dienst für die Archivierung, Verarbeitung und Verteilung von Satellitenbildern, der weltweit Erdbeobachtungsanwendungen betreibt und jeden Monat Hunderte von Millionen von Anfragen verarbeitet, wobei mehr als 50 PB Daten von Sentinel, Landsat, Planet und anderen Missionen verarbeitet werden. Sinergise entwickelt und betreibt auf maschinellem Lernen basierende Lösungen für die Überwachung des Planeten, von landwirtschaftlichen Aktivitäten bis hin zur Identifizierung von neu errichteten Bauwerken. Ihre Anwendungen und Dienste werden von Hunderttausenden von Menschen auf der ganzen Welt genutzt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Informationen handelt es sich bei den in dieser Pressemitteilung dargelegten Angelegenheiten um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die erfolgreiche Integration und die erwarteten Auswirkungen der Übernahme des Geschäfts der Holding Sinergise d.o.o., die Fähigkeit des Unternehmens, Marktchancen zu nutzen und potenzielle Vorteile aus aktuellen oder zukünftigen Produktverbesserungen, neuen Produkten oder strategischen Partnerschaften und Kundenkooperationen zu realisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen der Geschäftsleitung des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die ihr derzeit zur Verfügung stehen. Da solche Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Risikofaktoren und andere Angaben zum Unternehmen und seinen Geschäften, die in den regelmäßigen Berichten, Proxy Statements und anderen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens enthalten sind, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht werden und online unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter www.planet.com. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur die Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens zu dem Zeitpunkt wider, an dem diese Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

