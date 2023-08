Die beiden Unternehmen kombinieren erstklassige Privatmarktdaten und -analysen mit führender Expertise im Bereich der öffentlichen Märkte

Stärkung des Engagements für die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Transparenz bei weltweiten privaten Vermögensanlagen

MSCI hält am heutigen 14. August um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz ab

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb der restlichen 66% von The Burgiss Group, LLC ("Burgiss") für 697 Millionen US-Dollar in bar bekannt. Burgiss ist ein in Hoboken (US-Bundesstaat New Jersey) ansässiger marktführender Anbieter von Daten-, Analyse- und Technologielösungen für Investoren in Privatvermögen. Seit seiner Anfangsinvestition im Januar 2020 wird MSCI damit insgesamt 913 Millionen US-Dollar in die vollständige Übernahme von Burgiss investiert haben.

Burgiss verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich der alternativen Anlagen und bietet Privatanlegern Daten, Analysen und Softwareanwendungen, darunter führende Leistungsdaten in Forschungsqualität, die bis ins Jahr 1978 zurückreichen. Der Burgiss-Datensatz umfasst über 13.000 private Vermögensfonds auf der ganzen Welt, die zusammen eine Summe von 15 Billionen Dollar in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Debt, Infrastruktur und natürliche Ressourcen in 195 Ländern repräsentieren. Burgiss betreut rund 1.000 Kunden beschränkt und unbeschränkt haftende Gesellschafter sowie Finanzvermittler in 40 Ländern mit über 650 Mitarbeitern in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika.

Die Führungsposition von Burgiss in allen privaten Anlageklassen ergänzt die eigene Führungsposition von MSCI im Bereich der privaten Immobilien, zu der auch die Firma Real Capital Analytics gehört, die am September 2021 übernommen wurde. Das derzeitige Angebot von MSCI umfasst Privatimmobiliendaten und -analysen zu über einer Million Immobilien, die mehr als 45 Billionen US-Dollar an Transaktionen und Portfoliovermögen in über 170 Ländern repräsentieren. Durch die Übernahme von Burgiss erwirbt MSCI umfassende Daten und fundiertes Fachwissen über alle privaten Anlagen, was es den Anlegern ermöglicht, fundamentale Informationen zu evaluieren, Performance-Messungen und Vergleiche durchzuführen, Gefährdungen durch Risiken zu verstehen, Risiken zu verwalten und aussagekräftige Analysen vorzunehmen. MSCI wird es den Anlegern außerdem ermöglichen, die Performance und das Risiko zwischen privaten und öffentlichen Anlageklassen zu vergleichen, was eine effizientere Vermögensallokation erleichtern wird..

Diese Übernahme wird auch die robuste MSCI-Suite von Multi-Asset-Class-Technologielösungen mit der branchenführenden Burgiss-Caissa-Plattform erweitern, die exklusiv für institutionelle Anleger entwickelt wurde und einen umfassenden Überblick über die Einflussfaktoren für Performance und Risiken sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Anlagen in Gesamtportfolios bietet.

Henry Fernandez, Chairman und Chief Executive Officer von MSCI, sagte: "Die Übernahme von Burgiss ist ein transformativer Meilenstein für MSCI und unterstreicht unser Engagement, Innovation und Transparenz in der globalen Landschaft der privaten Vermögensanlagen voranzubringen. Durch die Kombination der umfassenden Daten und Analysen von Burgiss zu privaten Vermögenswerten mit dem Know-how von MSCI in den Bereichen Forschung, Analyse, Daten und Technologie für Anlagen in allen öffentlichen Anlageklassen möchten wir die Anlage in Gesamtportfolios neu definieren und Lösungen entwickeln, die den Anlegern helfen, ihre komplexen Portfolios zu verwalten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Burgiss wird uns helfen, eine unserer wichtigsten strategischen Wachstumschancen besser auszuschöpfen und im Laufe der Zeit erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere bereits bestehende Partnerschaft mit Burgiss unsere erfolgreiche Integration dieses neuen Geschäftsbereichs unterstützen wird", fügte er hinzu.

Jim Kocis, Gründer und Chief Executive Officer von Burgiss, kommentierte: "Der Zusammenschluss mit MSCI ist ein wichtiger Meilenstein auf der Reise von Burgiss.In dieser nächsten Phase werden wir mit unseren kombinierten Fähigkeiten noch leistungsfähigere Lösungen entwickeln, die dazu beitragen können, private Vermögenswerte besser zu steuern und Innovationen in diesem Segment voranzutreiben."

MSCI erwartet, dass der Erwerb des Unternehmens aus bestehenden Liquiditätsquellen finanziert wird. Burgiss wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 90 Millionen US-Dollar erwirtschaften, und das bei einer EBITDA-Marge und einer Betriebsgewinnmarge im mittleren Zehnerbereich. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen, sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind. Die Finanzergebnisse von Burgiss werden als Teil des berichtspflichtigen Segments "All Other Private Assets" (Alle anderen Privatvermögen) von MSCI ausgewiesen.

Die MSCI-Geschäftsleitung wird am Montag, dem 14. August 2023, um 11:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz zu dieser Transaktion abhalten. Um an der Live-Veranstaltung teilzunehmen, besuchen Sie den Bereich "Events and Presentations" (Veranstaltungen und Präsentationen) auf der MSCI-Investor-Relations-Homepage https://ir.msci.com/events-and-presentations, oder wählen Sie die Telefonnummer 1-800-715-9871. Die Konferenz-ID lautet: 6900615. Eine Folienpräsentation, in der die Transaktion erläutert wird, wurde bereits auf der Investor-Relations-Website von MSCI veröffentlicht.

Die Kanzlei Davis Polk Wardwell LLP hat MSCI bei dieser Transaktion rechtlich beraten.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Mehr dazu erfahren Sie unter www.msci.com. MSCIIR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme von The Burgiss Group, LLC und die Perspektiven für das neu erworbene Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Finanzergebnisse und sind mit bekannten oder unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Erwartungen abweichen, die durch diese Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder an der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die sich in einigen Fällen der Einflussnahme von MSCI entziehen und die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen können.

Weitere Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge haben könnten, sind im MSCI-Jahresbericht zu finden, der am 10. Februar 2023 auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, ebenso wie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die bei der SEC eingereicht oder vorgelegt wurden. Sollten diese Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen von MSCI als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geben die gegenwärtigen Ansichten von MSCI in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen diesen und anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse, die Wachstumsstrategie und die Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und andere Kennzahlen

Kennzahlen, die sich auf die Finanzergebnisse von Burgiss beziehen, sind ungeprüft und werden nicht in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) angegeben. Die EBITDA-Marge von Burgiss ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Diese nicht GAAP-konforme Kennzahl sollte zusätzlich zu und nicht anstelle der vergleichbaren GAAP-Kennzahl betrachtet werden.

Die EBITDA-Marge von Burgiss entspricht dem Ergebnis vor Zinsen, Einkommenssteuern und Abschreibungen (EBITDA), geteilt durch den Umsatz. Das EBITDA wird von Burgiss als Nettogewinn vor (1) Rückstellungen für Ertragssteuern, (2) sonstigen Aufwendungen (Erträgen), netto, (3) Abschreibung und Amortisierung von Sachanlagen und Mietereinbauten und (4) Amortisierung von immateriellen Vermögenswerten definiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

