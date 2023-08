BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern:

"Kiew hat für den Beschuss von Wohnvierteln in Donezk oder Lugansk längst die aus den USA gelieferte Streumunition eingesetzt. Gebracht hat die Steigerung westlicher Waffenlieferungen außer Verlängerung des Mordens nichts, beide Kriegsparteien stecken im Stellungskrieg fest. "Taurus" soll da Wunderwaffe sein. Berlin geht damit aber das Risiko ein, dass strategische militärische Anlagen Russlands von Kiew aus angegriffen werden können. Dass es um eine Atomweltmacht geht, hat noch nie interessiert, die westlichen Sponsoren nur der Form halber. In Kiew tönte Christian Lindner jedenfalls soeben: "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen." Abgesehen von der Verantwortungslosigkeit des Geredes, heißt das: Die "Taurus" ist gekoppelt an den Durchhaltebefehl aus dem Berliner Bunker."