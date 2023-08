Die 7.China-South Asia Expo und die 27.China Kunming Import- und Exportmesse öffneten am 16.August ihre Tore in der Provinz Yunnan in China. Unter dem Motto "Solidarität und Zusammenarbeit für gemeinsame Entwicklung" wird die fünftägige Veranstaltung gemeinsam vom chinesischen Ministerium für Handel und der Volksregierung der Provinz Yunnan veranstaltet. Sie stellt einen bedeutenden wirtschaftlichen und handelsbezogenen Austausch zwischen China und den südasiatischen Ländern in diesem Jahr dar.

The 7th China-South Asia Expo kicks off on 16th August in Kunming Dianchi Lake International Convention and Exhibition Centre in Yunnan Province of China (Photo: Business Wire)

Für die diesjährige Expo wurden insgesamt 15 Ausstellungshallen mit einer Gesamtausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern eingerichtet. Gleichzeitig findet die Ausstellung online statt.

Neben dem Saal für die Eröffnungsfeier gibt es drei Hallen, die nach geografischen Standorten kategorisiert sind: die Südasien-Halle, die Südostasien-Halle und die Überseehalle, um die wirtschaftliche und handelsbezogene Zusammenarbeit sowie den kulturellen Austausch zwischen China und verschiedenen Regionen zu fördern.

Darüber hinaus gibt es neun weitere Hallen, die nach professionellen Ausstellungskonzepten kategorisiert sind. Dazu gehören die Halle für regionale Zusammenarbeit, die Halle für Ressourcenwirtschaft, die Halle für Wirtschaftsparks, die Halle für die Handelshafen-Wirtschaft, die Halle für Biomedizin und die Gesundheitsindustrie, die Halle für Kultur und Tourismus, die Halle für moderne Landwirtschaft mit Hochlandcharakteristika, die Halle für die digitale Wirtschaft und die Halle für fortgeschrittene Fertigung.

Unterstützt durch die digitale Plattform der Messe wurde in diesem Jahr ein Live-Streaming-Modell eingeführt, das allen Ausstellern einen Rundum-Service bietet. Interessenten können selbst ohne persönliche Anwesenheit die Ausstellung besuchen, an Meetings teilnehmen, sich an Verhandlungen beteiligen, Vereinbarungen unterzeichnen und die Auftragsvergabe über die Online-Plattform mit Cloud-Service durchführen.

Durch die kontinuierlich zunehmende Handelstätigkeit im Rahmen der China-South Asia Expo wurden die Handelsbeziehungen zwischen China und den südasiatischen Ländern weiter gestärkt. Als die erste Expo im Jahr 2013 stattfand, betrug das Gesamthandelsvolumen zwischen China und den südasiatischen Ländern weniger als 100 Milliarden US-Dollar. Bis 2022 hat das Gesamthandelsvolumen fast 200 Milliarden US-Dollar erreicht, dies bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,3 %.

China ist ein bedeutender Handelspartner der südasiatischen Länder. Aquatische Produkte, Tee und Nüsse aus den südasiatischen Ländern werden von chinesischen Verbrauchern sehr geschätzt, und ihre Exporte nach China nehmen kontinuierlich zu.

Gleichzeitig haben die Investitionen chinesischer Unternehmen in Südasien zugenommen. Bis heute beläuft sich die kumulative Investition auf nahezu 15 Milliarden US-Dollar, und der Umsatz aus abgeschlossenen Projektverträgen beträgt mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Dies hat spürbar zur Entwicklung der südasiatischen Länder und zur regionalen Vernetzung beigetragen.

Die China-South Asia Expo war früher als die "South Asian Countries Commodity Exhibition" bekannt, die eine spezialisierte Werbeplattform für südasiatische Handelsgüter bot. Nach jahrelanger Entwicklung ist die China-South Expo zu einer umfassenden Ausstellungsplattform herangewachsen, die den Handel mit Waren, die Förderung von Investitionen, die Zusammenarbeit im Tourismus und den kulturellen Austausch integriert. Sie hat eine wichtige Brücke für China und südasiatische Länder geschaffen, um den wirtschaftlichen und handelsbezogenen sowie kulturellen Austausch mit anderen Ländern und Regionen zu erweitern.

