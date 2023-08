EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

YOC AG: YOC AG mit deutlicher Steigerung der Umsatzerlöse in Höhe von 30% im ersten Halbjahr 2023



16.08.2023 / 06:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





YOC AG mit deutlicher Steigerung der Umsatzerlöse in Höhe von 30% im ersten Halbjahr 2023 Umsatzwachstum in Höhe von 40% im zweiten Quartal 2023

Integration der Nostemedia Oy schreitet planmäßig voran

Forderungsausfall durch Insolvenz der amerikanischen Einkaufsplattform MediaMath Inc. belastet EBITDA mit 0,4 Mio. EUR Berlin, 16. August 2023 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE 0005932735) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzwachstum auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 30% auf 12,6 Mio. EUR (H1/2022: 9,7 Mio. EUR). Das um die Akquisition der Nostemedia Oy mit Sitz in Helsinki bereinigte organische Wachstum betrug 23% im ersten Halbjahr 2023. Im Zuge der Übernahme sowie der weiteren Internationalisierung resultierte ein Anstieg der Mitarbeiteranzahl vor allem in den Geschäftsbereichen Vertrieb und Plattformentwicklung. In der Berichtsperiode stieg der Personalaufwand somit auf 3,6 Mio. EUR (H1/2022: 2,6 Mio. EUR) an. Durch die Insolvenz der US-amerikanischen Demand-Side-Plattform MediaMath Inc. im Juni 2023 entstand ein vollständiger Forderungsausfall, der die operative Profitabilität des YOC-Konzerns in Höhe von insgesamt 0,4 Mio. EUR belastete. In Konsequenz belief sich das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* im ersten Halbjahr 2023 auf 0,6 Mio. EUR (H1/2022: 1,2 Mio. EUR). Das Konzernperiodenergebnis betrug -0,2 Mio. EUR (H1/2022: 0,5 Mio. EUR). Umsatz- und Ergebnis des ersten Halbjahres 2023 der YOC AG liegen im Rahmen der Gesamtjahresprognose 2023. Sebastian Bauermann, CFO der YOC AG: "Im zweiten Halbjahr 2023 wird die starke Umsatzdynamik aufgrund des zunehmenden Handelsvolumens auf unserer Plattform VIS.X® weiter anhalten. Parallel dazu wird sich die Profitabilität überproportional im Vergleich zur ersten Jahreshälfte steigern." * EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2022 (erhältlich unter:

https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/ )

Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt YOC AG

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.com

www.yoc.com



16.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com