16.08.2023 / 07:15 CET/CEST

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 16. August 2023 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) wird Aktionärin der Credit Exchange AG (CredEx) und nimmt Einsitz in deren Verwaltungsrat. Als Abwicklungspartnerin hat die GLKB seit 2018 zum Erfolg dieses führenden Hypothekenmarktplatzes beigetragen. Mit der gleichzeitigen Erweiterung des Aktionariats um die PostFinance AG (PostFinance) und deren Einbringung von Valuu wird die Plattform weiter gestärkt. Die Glarner Kantonalbank beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung an der Credit Exchange AG und nimmt Einsitz in deren Verwaltungsrat. Sie erweitert damit den Kreis der bestehenden Aktionäre rund um Mobiliar, Vaudoise, Swisscom und Bank Avera. Gleichzeitig mit der GLKB stösst die PostFinance als weitere Beteiligungspartnerin hinzu und bringt ihre Vergleichs- und Abschlussplattform Valuu in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Dadurch wird die Vertriebskraft und das Netzwerk der CredEx substanziell erweitert. Kontakt:

