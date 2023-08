Unter dem Motto «Was die Welt zusammenhält» laden Universität und ETH Zürich am Wochenende vom 2. und 3. September zum grössten Wissenschaftsfestival der Schweiz ein.Zürich - Unter dem Motto «Was die Welt zusammenhält» laden Universität und ETH Zürich am Wochenende vom 2. und 3. September zum grössten Wissenschaftsfestival der Schweiz ein. Wissenschaftsshows, interaktive Ausstellungsstände, Kurzvorlesungen, Workshops, Diskussionsrunden oder Führungen in sonst nicht zugängliche Labors - das und noch vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...