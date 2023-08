Die Anleger warten mit Spannung die Veröffentlichung der Minutes am Abend. Die Börse ist auf der Suche nach dem Zinstrend im 2. Halbjahr. Intel sagt die Tower Semiconductor Übernahme ab. Die chinesischen Regulierungsbehörden verweigern eine Genehmigung des Deals. Bei Apple beginnt die Produktion des iPhone 15 auf Hochtouren zu laufen. Der Standort Indien spielt in diesem Jahr eine besondere Rolle.Der asiatische Aktienhandel verzeichnet auch am Mittwochmorgen deutliche Verluste. Die meisten Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung im Minus, wobei ...

